I silenzi sulla salute mentale  

«La salute mentale è purtroppo una “cenerentola”», esordisce Antonella Denti, direttrice del Centro di salute mentale di Nuoro. «Da noi ci sono solo tre medici, mancano all’appello oltre la metà degli psichiatri. Le criticità, però, riguardano tutta l’Isola: innanzitutto Olbia e Oristano. Dunque, occorre rimarcare quanto sia importante prendersi cura di queste fragilità. La politica deve intervenire e ci deve ascoltare».

Un evento regionale, dal titolo emblematico: “Ascoltiamo il silenzio della sofferenza”. Il progetto di psichiatria di comunità Agorai ha raggiunto Nuoro, il parco dell’ospedale Zonchello, per festeggiare il suo primo anniversario, riflettere sui temi della salute mentale e sulle immancabili lacune dei Csm sardi. «La mancanza di specialisti si ripercuote sul servizio, che ha delle carenze», spiega Denti. L’evento regionale che si è tenuto nel capoluogo barbaricino è stato impreziosito dalla voce di Piero Marras. Soprattutto, però, è stato ispirato dalla testimonianza dell’artista. In un analogo evento svoltosi a Cagliari, Marras dichiarò di «essere rimasto colpito dalle urla del silenzio che ha preceduto l’inizio degli interventi». Poi aggiunse: «Quel silenzio lo dovrebbero ascoltare gli amministratori, i decisori politici e quanti hanno la possibilità di fare qualcosa per chi è sommerso dalla sofferenza». Gli specialisti scarseggiano. I Csm dell’Isola convivono con le difficoltà organizzative. Denti conclude: «Ogni persona con disturbo mentale deve essere sostenuta perché può trovare il proprio posto nella società». (g. lo.)

