«I signori dei cieli vogliono carta bianca»  

Dopo l’esposto sui prezzi dei voli da e per le Isole, il Codacons torna sul tema, in seguito ai ripetuti interventi delle compagnie aeree e dell’associazione Airlines for Europe, «contro la stretta italiana tesa a impedire ulteriori fenomeni speculativi».

Dice l’associazione dei consumatori: «Quello che i signori dei cieli pretendono non si limita a un mercato europeo del trasporto aereo “libero”, nei fatti queste multinazionali pretendono carta bianca e totale libertà di fissare prezzi e tariffe a proprio piacimento, impedendo qualsiasi intervento istituzionale a tutela dei passeggeri. Anche a rischio di spennare i cittadini oltre ogni logica. Secondo loro – attacca il Codacons – il Governo dovrebbe quindi rimanere a guardare mentre i biglietti aerei costano fino al 70% in più rispetto all'anno scorso e i cittadini vengono letteralmente salassati in occasione delle vacanze, con picchi surreali e inspiegabili (un volo per la Sardegna è costato, nell’estate 2023, come un intercontinentale».

Interviene il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Raimondo, capogruppo in commissione Trasporti: «A nche nel trasporto aereo, l'indirizzo politico del governo Meloni è quello di essere al fianco dei cittadini e dei soggetti più deboli. Ora si intervenga in sede Ue per modificare i regolamenti affinché siano garantite maggiori tutele in caso di ritardi, cancellazioni di voli e overbooking».

