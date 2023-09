I sifoni del Consorzio incubo per i cittadini 

Grossi blocchi di cemento che ostruiscono il passaggio pedonale e stradale a Matzaccara, si tratta dei sifoni dell’ex consorzio di bonifica del basso Sulcis, utilizzati per il trasferimento dell’acqua ad uso agricolo.

«Sifoni che sono delle vere e proprie barriere architettoniche – racconta Gianfranco Ghisu assessore ai Lavori pubblici di San Giovanni Suergiu – ringrazio l’associazione Naba per la segnalazione. A seguito di un sopralluogo abbiamo riscontrato la presenza di questi sifoni, alquanto ingombrati per il transito pedonale e stradale. Il consorzio aveva assicurato che il problema sarebbe stato risolto ma non è stato così». L’associazione Naba si occupa proprio delle problematiche legate alle barriere architettoniche, come spiega il presidente Andrea Deiana: «Siamo felici che l’amministrazione di San Giovanni Suergiu si stia interessando al problema: i sifoni impediscono il passaggio a piedi figuriamoci a una carrozzina». Il disagio è segnalato da anni dai residenti della frazione: «Circa dieci anni fa vennero i rappresentanti del consorzio per un sopralluogo, – racconta Antonio Floris del comitato di San Costantino – erano favorevoli alla rimozione, ma nulla è stato fatto, sono stati spesi soldi per le griglie di sicurezza, avrebbero potuto utilizzarli per la rimozione dei sifoni. Siamo disposti a rimuoverli a spese nostre basta che ci autorizzino». Il Consorzio conosce bene il problema: «Sappiamo del disagio che provocano i manufatti, - afferma il presidente Efisio Perra - per la rimozione sono necessarie importanti risorse, che speriamo di trovare nel prossimo bilancio che verrà approvato a novembre, nel frattempo abbiamo iniziato la rimozione di una parte delle canalette esistenti».

