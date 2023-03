I sessantenni si muovono e giocano 

È stato presentato ieri mattina in Comune il progetto sportivo MiGioAct (Mi muovo, gioco, sono attivo) dedicato agli over 60, organizzato dal comitato provinciale Aics Nuoro con il finanziamento di Sport & salute, il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Asl.

All’incontro hanno partecipato la presidente provinciale Aics, Sara Lostia, il vicepresidente dell’associazione, Graziano Verachi, il componente del direttivo provinciale Gianfranco Cucca e l’assessore allo Sport, Fabrizio Beccu.

li iscritti saranno impegnati in discipline multi sportive, tra cui ginnastica dolce e jogging all’interno di strutture sportive private e nel campo scuola comunale “T. Podda” in via Montale.

In sei mesi si svolgeranno 3 open day, 2 corsi settimanali della durata di un’ora, campus multi sportivi residenziali di 5 giorni durante i quali saranno organizzati 5 incontri della durata di 4 ore ciascuno. Il primo degli open day informativi è in programma sabato dalle 8.30 alle 13.30, all’interno del campo scuola.

Il progetto è rivolto anche agli operatori delle associazioni e società sportive dilettantistiche per i quali sono previste attività di formazione felici di patrocinare iniziative come MiGioAct - afferma il vicesindaco Fabrizio Beccu – perché la fascia degli over 60 è quella meno coinvolta nella pratica di discipline sportive.