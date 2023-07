I sessantenni festeggiano: cena di gruppo in ristorante 

Si sono dati appuntamento in ristorante, a San Giovanni Suergiu, gran parte dei nati nel 1963: una festa collettiva per il 60esimo compleanno dei residenti e di chi, che pur non essendo nato in paese, tuttavia vi risiede.

Nata dalla volontà di Franca Medda, Sandra Locci, Milena Melis e Claudio Moica, l’iniziativa è stata un’occasione festosa per condividere ricordi di infanzia e giovinezza. Alcuni dei sessantenni, non più residenti in Sardegna, si sono ritagliati qualche giorno di vacanza per ritrovare gli amici di gioventù. L’incontro si è concluso con la consegna di magliette ricordo, il taglio della torta e l’augurio di festeggiare nuovamente al raggiungimento dei 70 anni. (red. prov.)

