I sessant’anni di sacerdozio di don Zuncheddu 

Una ricorrenza importante, da condividere e festeggiare coi fedeli. Oggi monsignor Gianfranco Zuncheddu taglia il traguardo dei sessanta anni di sacerdozio: una vita spesa per la Chiesa e le sue anime e la voglia di condividere questo momento di gioia assieme al suo popolo celebrando la ricorrenza alle 18 nella chiesa di Burcei dedicata a Nostra Signora di Monserrato.

Appuntamento che replicherà domenica alle 18,30 a Seuni, frazione di Selegas, dove da alcuni anni amministra l’attività religiosa e pastorale. Primo di sette figli, 85 anni, cominciò da chierichetto del parroco canonico Francesco Sanna per poi entrare in seminario a 11 anni: prima in quello storico di via Università e successivamente in quello di Dolianova, dove frequentò scuola media e ginnasio prima del passaggio agli studi liceali e teologici nel “regionale” di Cuglieri diretto dai Gesuiti. Il 3 luglio 1966 fu ordinato sacerdote nella basilica di Nostra Signora di Bonaria da monsignor Paolo Botto, che nel nuovo seminario di via Cadello gli diede l’incarico di assistente dei piccoli seminaristi e di vice amministratore della struttura.

All’inizio degli anni Settanta don Gianfranco fu cappellano dell’Istituto di rieducazione “Villa Golfo degli Angeli” a Giorgino e quindi collaboratore di monsignor Piero Monni, presidente del Centro regionale assistenza immigrati emigrati sardi prima di diventare direttore per un decennio del settimanale diocesano “Orientamenti”. Negli anni Ottanta guidò le parrocchie di Elmas e Quartucciu. Dal 1988 per un decennio fu cappellano dell’ospedale oncologico di Cagliari e poi cappellano della Polizia di Stato in Sardegna, avvocato della Sacra Romana Rota e postulatore delle cause dei santi.

A lui si deve la ricerca documentale per la causa di beatificazione di Giovanni Palatucci, questore di Fiume deportato dai nazisti nel campo di concentramento di Dachau. Cultore della lingua sarda, don Zuncheddu ha celebrato per un decennio il matrimonio selargino con omelia in limba.

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