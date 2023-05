I servizi: «Sventato un raid ucraino in Russia» 

MOSCA. Quattro giorni dopo l’esplosione di due droni intercettati sul Cremlino, i servizi di sicurezza di Mosca hanno affermato di avere sventato un nuovo clamoroso attacco ucraino nel cuore della Russia: un raid con velivoli senza pilota carichi di esplosivo su una base ad oltre 700 chilometri in profondità nel territorio russo che ospita aerei radar russi. Intanto il ministero della Difesa fa sapere che ben 22 droni di Kiev sono stati distrutti mentre si apprestavano ad attaccare sul Mar Nero, e i filorussi denunciano di aver abbattuto dieci velivoli senza pilota destinati a colpire ancora una volta Sebastopoli, dove ha sede la flotta russa.

La sfilata di domani

Anche se Kiev continua a non confermare o negare tali iniziative, la serie di incursioni nei cieli russi sta portando alle stelle la tensione nell’approssimarsi del 9 maggio, quando l’anniversario della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale verrà celebrato con la consueta parata sulla Piazza Rossa. Ad esacerbare la sensazione di insicurezza è stato anche l’attentato di sabato vicino a Nizhny Novgorod contro lo scrittore nazionalista Zakhar Prilepin, tra i sostenitori più in vista dell’intervento in Ucraina. Mentre il suo autista e guardia del corpo è rimasto ucciso, Prilepin è stato ferito alle gambe ed è stato operato. Ieri si è risvegliato dal coma farmacologico e «sta bene, considerata la situazione», ha detto la sua portavoce. Gli investigatori hanno fermato un uomo e dicono che ha confessato di avere agito su ordine dei servizi segreti di Kiev.

«Li uccideremo ovunque»

Se il capo dell’intelligence militare, Kyrylo Budanov, dice che il servizio alle sue dipendenze continuerà a «uccidere russi ovunque sulla faccia del mondo» a tenere banco è l’attacco che sarebbe stato sventato all’aeroporto di Severny, nella regione di Ivanovo. Nella base, circa 300 chilometri a nord-est di Mosca, sono di stanza gli A-50, gli Awacs russi per il controllo radar dei cieli. Un velivolo dunque di importanza strategica. L’Fsb dice che gli esplosivi sono stati trasportati nel paese da un ultraleggero Aeroprakt A-32 decollato dalla regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, ma quando è atterrato nella regione di Tula, a sud di Mosca, sono intervenuti gli agenti russi arrestando «il pilota e i sabotatori reclutati dai servizi ucraini».