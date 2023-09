I servizi? Arrivano in camper 

Se i cittadini non vanno agli uffici, gli uffici vanno dai cittadini. Parafrasando un vecchio proverbio, si può così descrivere un servizio itinerante iniziato in questi giorni e condotto dai volontari dell’associazione “Sportello Sulcitano”.

A bordo

La Onlus è da tempo impegnata per il sostegno ai cittadini nella compilazione della documentazione per accedere ai più svariati servizi, come ad esempio le domande per il reddito di cittadinanza, per l’Isee, per la richiesta dello Spid e tanto altro ancora. Lo scorso giovedì 7 settembre “lo sportello viaggiante”, così si chiama il camper allestito ad ufficio mobile, ha raggiunto alcune frazioni di Carbonia, come Serbariu, Cortoghiana, Bacu Abis Flumentepido e Medau Desogus, mentre nella giornata di ieri si è spostato verso Is Urigus, Matzacara e Calasetta. Tra i promotori dell’iniziativa il consigliere comunale di Carbonia ed ex sindacalista Daniele Mele: «Negli ultimi mesi – spiega -ci siamo accorti che molti cittadini hanno grosse difficoltà a raggiungere gli uffici, spesso anche perché non hanno i soldi per la benzina o per il biglietto del pullman. Così abbiamo deciso di andare noi da loro, attraverso quello che a me piace definire "Camper della dignità”». Il consigliere si spinge poi verso un altro ragionamento: «In più di un'occasione i cittadini hanno semplicemente bisogno di parlare, di confrontarsi, di scambiare due chiacchiere, o per dirla in un’unica frase, di essere ascoltati. Da quando è andato in crisi il sistema dei partiti che in città aveva tante sezioni e circoli, i cittadini si sono sentiti più abbandonati. Anche per questo abbiamo deciso di mobilitarci».

Insieme

Questa iniziativa nasce grazie al senso civico di tante persone che decidono di mettersi al servizio dei loro concittadini. È il caso ad esempio di Sergio Garau, 71 anni: «Ho un camper che uso il fine settimana ma dal lunedì al giovedì in genere rimane fermo. Dopo una riflessione con i miei amici ho deciso di metterlo a disposizione dell’associazione una volta alla settimana per raggiungere chi non si può muovere. Alla base di questa scelta c'è solo un forte spirito di umanità; mai tirarsi indietro se si ha la possibilità di mettersi a disposizione». Il servizio è molto gradito da coloro che hanno difficoltà a muoversi. Miranda Selis 84 anni di Matzaccara: «A causa di diverse patologie spesso ho grossa difficoltà a prendere il pullman. Per me questo servizio è di grande aiuto, un’importante comodità. Grazie a loro riesco a sbrigare molte pratiche più semplicemente». Stesso discorso anche per Halima Karam, 45 anni originaria del Marocco, anche lei di Matzaccara: «Non ho ancora la patente e muovermi spesso è impossibile. Loro mi stanno aiutando a compilare le domande per il Reddito di cittadinanza e per il codice fiscale». Lo sportello viaggiante proseguirà nelle prossime settimane a spostarsi in altri paesi del Sulcis per portare conforto e sostegno alle persone in difficoltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA