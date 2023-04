«I senzatetto devono lasciare il container» 

La famiglia Cabras è unita e forte, nonostante l’evidente preoccupazione per il futuro. «Viviamo qui – dichiara Antonio – dal 2002. Ho 56 anni e con mia moglie Dolores che ha 54 anni abbiamo avuto 3 figli. Due sono grandi e sono andati per la loro strada, ma abbiamo ancora una figlia piccola di quasi tredici anni. Nel caso di sgombero dovrò andare immediatamente da un’altra parte. Ho sempre avuto bisogno di una casa vera, siamo andati avanti in questa condizione facendoci forza con mia moglie e il nostro grande amore. Non ho mai creato problemi, sono stato dimenticato per tutto questo tempo e ora mi cacciano per strada? Mi auguro che il commissario straordinario del Comune Bruno Carcangiu, non ci abbandoni e possa trovarci, finalmente, una sistemazione decorosa e sostenibile».

Dal 2001 al freddo d‘inverno e al caldo torrido d’estate, tra le lamiere. I container piazzati dal Comune erano due, l’altro è chiuso e sbarrato per evitare occupazioni da parte di senzatetto, l’altro appunto ospita la famiglia Cabras, all’interno di un cortiletto, in condizioni critiche e carenti per il più elementare sistema di sicurezza dell’impianto elettrico e dove proliferano ratti ed insetti di ogni tipo. Malgrado chi ci vive abbia cercato di abbellirlo e renderlo più confortevole possibile.

Ventuno anni fa marito e moglie hanno occupato un container che il Comune aveva piazzato per sistemare provvisoriamente chi aveva perso una casa nell'alluvione del 1999. Adesso, nell’imminenza dei lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale di Santa Maria, devono lasciare quell’abitazione. Un dramma sociale quello della famiglia di Antonio Cabras, disoccupato asseminese di 56 anni, che vive in queste difficili condizioni con moglie e una dei tre figli («gli altri hanno trovato un’altra sistemazione»), più cani e gatti.

I container

I lavori

La spesa necessaria per i lavori nel campo sportivo è di 800mila euro, somma reperita dal bilancio comunale e da fondi Pnrr. L’intervento prevede anche la demolizione e la bonifica dello spazio occupato dai container, al fine di realizzare i parcheggi a servizio degli atleti, arbitri e dirigenti. Stringenti i tempi: il Comune dovrà, infatti, rispettare i termini di realizzazione del progetto pena la revoca del finanziamento. Una situazione non più sostenibile che ha spinto il commissario, Bruno Carcangiu, a deliberare Il 16 febbraio del 2023 una variazione urgente al bilancio di previsione 2023-2024-2025 in cui sono state stanziate le somme necessarie per la demolizione e lo spostamento dei container, pari a 80 mila euro, incluse le opere di rimozione e smaltimento delle macerie.

Il Comune

«La situazione è molto delicata – dichiara il commissario Bruno Carcangiu - e con gli uffici siamo già al lavoro per trovare la soluzione migliore per trasferire il nucleo familiare. È nostra intenzione fare tutto ciò che ci è possibile per creare meno disagi possibili alla famiglia e per non far perdere all’ente il finanziamento».

«I lavori erano attesi da tempo – dichiara Franco Marini (dirigente storico dell’Asseminese). Esistiamo dal 1935, siamo stata la società che ha avuto più giovani nella storia del calcio cittadino: eravamo una squadra d’Eccellenza, quest’anno abbiamo una squadra di Promozione che non può giocare sempre fuori sede. È un’indecenza vedere il campo in abbandono, siamo noi coi volontari a curarlo, il Comune dovrebbe assicurare la manutenzione con regolarità».

