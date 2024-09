I sentieri liberi delle magliette rosse 

Le comunità di Seulo e Ussassai hanno comminato insieme per abbattere lo stigma sulla sofferenza mentale. Due giorni di trekking, teatro, incontri e musica per l’edizione 2024 di Sentieri di Libertà. La manifestazione, organizzata dalla società italiana di MontagnaTerapia (SIMonT) in collaborazione con l’associazione Andalas de Amistade, i Comuni di Seulo e Ussassai e la Pro Loco di Ussassai, ha dato ai partecipanti importanti spunti di riflessione. La sofferenza mentale non va curata solo negli ambulatori ma anche con e dentro le comunità. La Barbagia ha accolto le centinaia di “magliette rosse” di Sentieri di Libertà, provenienti da ogni parte della Sardegna e persino dal Veneto. Pazienti, familiari, operatori sanitari e istituzioni uniti e vicini come una grande famiglia. Le proficue Agorai, incontri di comunità, si sono trasformate in momenti toccanti dove i presenti hanno potuto raccontare della propria esperienza. «L’auspicio è che Sentieri di Libertà possa diventare un progetto biennale», ha detto Alessandro Coni, psichiatra e membro di SIMonT. Un arrivederci al 2026.

