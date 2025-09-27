I Sempio: mai data una lira a Venditti 

Pavia. È da poco passata la mezzanotte di venerdì quando familiari e legali di Andrea Sempio, unico indagato nei nuovi approfondimenti sull’omicidio di Chiara Poggi, rispondono dalla trasmissione Quarto Grado ai dubbi suscitati dall’appunto al centro dell’inchiesta per corruzione in atti giudiziari aperto dalla Procura di Brescia sull’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. C’è scritto “Venditti gip archivia X 20.30. euro”, ma nel decreto di perquisizione vengono prese in considerazione anche alcune intercettazioni e i rapporti con alcuni uomini della polizia giudiziaria della Procura pavese. A tarda sera, dopo che Finanza e carabinieri hanno perquisito casa dei Sempio, dei suoi parenti paterni, di due ex carabinieri e i tre domicili dell’ex procuratore, arrivano le precisazioni.

«Soldi per le marche»

«Sì, sì, era un pizzino che ho scritto, mi ricordo di averlo scritto, adesso i 20-30 euro non hanno significato, sono 20 o 30 euro, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventava difficile», ha detto Giuseppe Sempio. «Un motivo non me lo ricordavo - ha aggiunto in collegamento dalla casa di famiglia, a Garlasco - poi mi è stato detto che forse erano soldi per le marche da bollo o forse soldi da dare agli avvocati per prelevare dei documenti per fare il loro iter, roba di avvocatura, dipendevamo dai nostri avvocati». «Quell’intercettazione è contemporanea o va collocata appena prima dell’allora interrogatorio di Andrea - dice l’avvocato Massimo Lovati, legale di Sempio insieme ad Angela Taccia - e quelle frasi arrivano dai miei consigli». «Allora l’unico atto depositato era quello investigativo dell’agenzia Skp - ha detto ancora Lovati - e quindi gli ho detto “guardate che vi chiederanno su queste cose qui”», aggiungendo poi: «Gli avrò sicuramente anche detto “se vi fanno domande su altre cose dite che non vi ricordate”, sono consigli legali, da avvocato».

«Un solo incontro col pm»

E per la difesa di Sempio anche la somma indirizzata a Luciano Garofano, l’ex comandante del Ris di Parma, sarebbe una normale parcella per una consulenza chiesta dai legali nel 2017, con regolare bonifico e fattura. Allora Garofano non era formalmente un consulente di parte dei Sempio, come oggi, e dopo quella somma non ci fu alcun deposito di qualche documento: questo ha alimentato dei sospetti smentiti dal diretto interessato. «Voglio respingere con forza le vergognose e ignobili illazioni che sono uscite sulla stampa e online - ha detto Garofano - Io sono stato incaricato dagli avvocati Lovati, Soldani e Grassi di fare una consulenza firmata il 27 gennaio 2017, una consulenza tecnica forense per analisi genetiche per contrastare le conclusioni sul Dna. Il pagamento è avvenuto con un bonifico e la fattura n. 15 dell’aprile 2017 di 6.344 euro lo prova». «È vero - gli fa eco Lovati - ho deciso io di non depositare la consulenza di Garofano allora. Fu una mia scelta». Indignata anche la madre di Sempio, Daniela Ferrari: «Quella uscita contro il dottor Venditti è una schifezza, sia io che mio marito il dottor Venditti l’abbiamo visto una volta sola a Pavia quando siamo stati chiamati nel 2017 e basta, non lo conosciamo personalmente e nessuno della famiglia Sempio ha mai dato una lira al dottor Venditti».

