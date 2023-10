I sei nuovi barracelli giurano davanti al sindaco 

La compagnia barracellare di Muravera cresce grazie a cinque nuovi agenti che hanno giurato in aula consiliare di fronte al sindaco Salvatore Piu. Si tratta di Giuseppe Casta, Roberto Codonesu, Filippo Farci (già segretario della compagnia), Gianluca Seu e Simone Tronci. I cinque vanno ad aggiungersi ai sette già operativi (Daniele Lussu, Daniele Marcia, Claudio Marongiu, Pinuccio Pani, Giuseppe Simbula e Luigi Zedda oltre al comandante Daniele Battaglia) per un totale di dodici uomini. Un altro barracello dovrebbe giurare nei prossimi giorni mentre altri tre, per ora in stand-by, potrebbero riaggregarsi.

«Adesso - ha sottolineato il comandante Battaglia - la compagnia può contare su 15 agenti, un numero che ci consentirà di organizzare al meglio una serie di attività. Stiamo crescendo, faremo del nostro meglio per essere al servizio della comunità di Muravera. Da parte mia un ringraziamento al sindaco e all’amministrazione comunale che ha creduto in noi nonostante le vicissitudini degli ultimi anni».

Diverse, appunto, le problematiche che hanno coinvolto i barracelli sin dalla nascita nel 2017 (l’ultima due mesi fa con l’ennesimo cambio del comandante e il ritorno di Battaglia). «Rappresentano - ha messo in evidenza Piu - una sentinella importante nel controllo del territorio, in particolare per quanto riguarda la lotta ai cafoni che abbandonano i rifiuti. Saranno inoltre fondamentali nei vari servizi di protezione civile».