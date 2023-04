I segreti sardi dello “Stato” oligarchico di Putin  

Le stradine che si inerpicano per Punta Capaccia, subito dopo il Romazzino, uno degli hotel da favola costruiti dal Principe Aga Khan Karim, sono deserte, come se l’effetto di quel day after dell’operazione “speciale” di Putin in Ucraina non avesse mai fine. Non ci passano più nemmeno le guardie armate del Consorzio Costa Smeralda. I servizi, qui, in quest’oasi sardo-russa, si pagano a caro prezzo. Da quando i conti corrente, le ville stellari e gli yacht da mille e una notte sono “congelati” per decisione di Bruxelles, anche gli uomini di Putin in Costa Smeralda hanno smesso di versare milioni di euro per garantirsi un minimo di vigilanza consortile. Ci pensano le forze dell’ordine. Quei beni, sino a prova contraria, infatti, sono nella piena disponibilità dello Stato italiano. Non che l’istituto giuridico del “congelamento” sia un “ordinamento” chiaro e inequivocabile, ma di certo, almeno in teoria, nessuno può usufruire di quei beni.

Chi le ha viste racconta di valigette stipate di banconote, euro o dollari, mai rubli. Denaro contante, liquido come quel mare cristallino che per anni ha circondato e protetto il potere russo in terra sarda. Racconti da set cinematografico, come se la vita di James Bond fosse una favola per mammolette. Ora che il sipario dorato, per il terzo anno di seguito, due di pandemia e uno di guerra, è calato definitivamente, la cortina di segretezza sugli uomini di Putin in Sardegna comincia a barcollare. Qui, in quest’eremo trasformato catastalmente in una regione russa, non c’è anima viva.

Day after

Freezer di Stato

Non c’è una scadenza per il “freezer” di Stato, l’Agenzia del Demanio, però, deve sovraintendere a caro prezzo a quei beni, con tutti i nessi e connessi. Quello del patrimonio oligarchico miliardario disseminato da nord a sud dell’Isola è ancora il capitolo più gettonato. È la storia del denaro copioso trasformatosi in ville senza confini, paradisiache e sfavillanti. Il lusso in granito e marmi, quadri milionari, piscine da nababbi e tanto contante. La cortina del silenzio, sottoscritta in cambio di contratti “speciali”, barcolla sull’incedere di investigazioni e triangolazioni societarie, arresti e rapporti border line, tutti inchiodati sulla linea di confine sempre più labile, tra lecito e illecito. Ora che la stagione dei “congelamenti” sembra aver fatto il pieno, soprattutto per quanto riguarda i beni identificabili, si aprono scenari inesplorati che vanno ben oltre le ville in costa, con la Sardegna baricentro di operazioni ben più inquietanti. Capitoli ancora coperti da segreto “istruttorio”, ma che avanzano inesorabilmente nei meandri della riservatezza. Ad accendere i riflettori sulla “fase due” della presenza russa in Sardegna, quella più delicata e misteriosa, è stato prima l’arresto e poi la fuga di Artem Uss, il siberiano trafficante di informatica, armi e petrolio, colpito da un mandato di cattura, con tanto di richiesta di estradizione, nientemeno che da parte degli Stati Uniti d’America. Quella sua presenza nell’Isola, proprietario di Costa Dorata, con tanto di resort esclusivo, anche se marginale rispetto al sistema Costa Smeralda, ha riaperto un dossier “pericoloso” di cui ci siamo occupati all’inizio del conflitto: l’esistenza in Sardegna di un vero e proprio Stato oligarchico russo, con tanto di Capi di Governo, relazioni internazionali, economiche e istituzionali, compreso il tema della sicurezza.

Fase 2, oltre i soldi

Se da una parte il “congelamento” dei beni russi ha turbato e turba i cultori del diritto liberale, con una palese aggressione al bene “privato” straniero in Europa e in Italia, in nome e per conto di una ritorsione alla guerra russa in Ucraina, dall’altra c’è un aspetto totalmente inesplorato che riguarda la provenienza di quei denari, di quegli investimenti e soprattutto il reale motivo di quella presenza così massiccia di russi in Sardegna. La fase due va oltre la facciata di questi acquisti miliardari, di ville da mille e una notte e yacht senza eguali. Il viaggio nei meandri più segreti e coperti parte proprio da Punta Capaccia, non una villa, ma un vero e proprio quartier generale dello Stato oligarchico russo nell’Isola dei Nuraghi. A dominare questo proscenio c’è Alisher Usmanov, non il più ricco dei ricchi, ma certamente quello che più di tutti si è mosso come un vero e proprio Capo di Stato, quello oligarchico in terra sarda.

Usmanov, il capo

Non solo gesti, non solo esibizione centellinata con simboli di onnipotenza, ma rapporti e strutture parallele di intelligence che hanno portato in Sardegna, capi di Stato e miliardari “veri”, nascosti una volta tra le ville e un’altra tra gli yacht, con un sistema di protezione che ha letteralmente scavalcato, marginalizzato, lo Stato italiano per far spazio all’incedere del potere russo nel cuore del Mediterraneo, in quell’Isola di Sardegna su cui gli oligarchi di Putin hanno da tempo messo gli occhi e soprattutto le mani. Quel Dilbar, il più esibito yacht al mondo, 156 metri di lusso, 84 membri di equipaggio, con un valore tra i 600/800 milioni di dollari, non era solo il baricentro esatto dell’esclusiva insenatura del Pevero, nel cuore di Porto Cervo. I tedeschi glielo hanno sequestrato subito dopo l’inizio del conflitto. Ora è ormeggiato nel cantiere di Amburgo, lo stesso che lo aveva varato. In quei salotti d’alto mare, nelle sale presidenziali per riunioni da stanza ovale e consigli dei ministri sono racchiusi i rapporti segreti consumati nelle acque turchesi del mare sardo. Che Usmanov si muovesse come un vero e proprio Capo di Stato, chiamato a sovraintendere relazioni di ogni genere, lo conformerebbe quanto sta emergendo da inchieste trasversali internazionali e non solo. Nel cuore del governo oligarchico russo di Usmanov & C. è emerso un sistema di interconnessione totalmente esterna al sistema telematico italiano ed europeo.

Reti “russe” di Usmanov

In pratica Usmanov aveva fatto realizzare una vera e propria rete autonoma e segreta di fibra ottica capace non solo di connettere tutte le ville di cui era proprietario a Porto Cervo, ma anche una centrale operativa in alto mare, con una potenza satellitare di stampo militare, piazzata dentro uno dei suoi yacht collaterali alla magnificenza del Dilbar. In pratica, il potentissimo oligarca di Putin, aveva attivato una protezione del traffico internet dello “Stato oligarchico sardo”, rendendo invisibili e, dunque, non intercettabili, tutte le operazioni, transazioni ed interlocuzioni dirette con la Russia. Secondo i tecnici che hanno esaminato il complesso sistema di configurazioni attivato nelle ville “congelate” e nei panfili “sequestrati” sarebbero emerse specifiche capaci di generare in ogni periodo dell’anno un traffico telematico “causale” creando quello che tecnicamente viene definito un “rumore bianco”, capace di rendere impossibile stabilire la presenza o meno di soggetti operativi all’interno delle strutture “oligarchiche”.

Yacht “segreto”

Vere e proprie fortezze in terra e in mare, per isolare il sistema delle relazioni che si consumavano in quell’enclave russo sulla costa sarda. Di certo nelle maglie dei “congelamenti” di Stato, quello italiano, è finita anche l’imbarcazione-chiave, quella gestita come centrale operativa telematica e satellitare destinata a connettere, come se fosse un Air force One, lo Stato oligarchico russo in Sardegna direttamente con il Cremlino. Ora quell’imbarcazione è sigillata dentro un cantiere nautico di Olbia. Al suo interno i segreti sono infiniti.

Patronaggio docet

È in questo scenario che si inquadrano le parole del Procuratore Generale di Cagliari Luigi Patronaggio che in un’intervista esclusiva all’Unione Sarda, subito dopo la fuga di Artem Uss, era stato esplicito: «Il tema è particolarmente sensibile e non solo sotto l'aspetto del riciclaggio di denaro, ma anche della stessa sicurezza dello Stato, atteso che questi oligarchi, per anni, attraverso i loro elicotteri, aerei e yacht privati, utilizzando come basi le loro immense ville ubicate nelle belle ed inaccessibili coste del nord Sardegna, avrebbero potuto, ma è solo una ipotesi da verificare, porre attività di ingerenza in affari riservati della Repubblica italiana». Il capitolo di uno Stato oligarchico segreto in terra sarda è solo alla prima puntata.

