I segreti di Bova venduti per mille euro 

Milano . Ci sarebbero soldi e il contatto con uno spacciatore di cocaina dietro la storia della cessione a Fabrizio Corona delle chat fra Raul Bova e la modella Martina Ceretti, 23 anni. Federico Monzino, l’imprenditore 29enne che inizialmente aveva detto di aver ceduto quel materiale privato per «fare pubblicità a Martina, mia cara amica», avrebbe confessato agli inquirenti che con Fabrizio Corona si sarebbe accordato per ricevere mille euro in contanti e il numero di un pusher per acquistare cocaina in cambio del materiale poi uscito su “Falsissimo”. La polizia postale, a questo punto dell’indagine, dovrà chiarire anche se si è trattato soltanto del contatto telefonico del pusher oppure se Corona stesso abbia procurato la droga.

La vicenda

Un nuovo risvolto della vicenda sulla quale gli inquirenti indagano per tentata estorsione. Tutto è cominciato tra l’11 e il 12 luglio scorsi, il primo contatto con Raoul Bova. Una persona anonima, Monzino secondo la polizia postale, scrive all’attore utilizzando un’utenza spagnola. Spiega che cos’ha e minaccia dicendo che oltre al messaggio ha pure l’audio: «Nelle mani di Fabrizio diventa una puntata di Falsissimo. Sono già in contatto con lui». Bova non cede: «Io non sono più in una relazione da tempo (con l’ex compagna Rocio Munoz Morales, ndr), quindi non è una cosa che crea un disastro. Sono single da due anni».

Il ricorso al garante

Nei giorni seguenti il legale dell’attore aveva precisato: «Raoul e Rocìo, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie». Intanto Bova si è affidato all’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace, avvocata divorzista dei vip, madre della sua ex moglie Chiara Giordano. Contro la diffusione dei vocali, la legale ha depositato un esposto al garante per la privacy. L’obiettivo è far sparire dalla Rete quei file che da Youtube sono circolati su Meta, Google, Tik Tok e X, ma li hanno utilizzati anche Ryanair e le società di calcio di Napoli e Torino. Sul fronte delle indagini non si esclude al momento che il cerchio dei sospettati si allarghi e possano aggiungersi appunto, oltre alla tentata estorsione, nuove ipotesi di reato, dalla ricettazione alla cessione di droga.

