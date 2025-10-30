I segreti dell’Ortobene in un click 

Un click per scoprire la storia, la natura e i segreti del Monte. È questo l’obiettivo del progetto “L’Ortobene in un click”, l’innovativa iniziativa donata alla città dall’associazione OrthobeneEssere, che da quasi vent’anni si dedica alla ricerca, valorizzazione e promozione del monte simbolo di Nuoro. Il progetto prevede l’installazione di un sistema di QR Code posizionati in punti strategici dell’Ortobene: inquadrandoli con lo smartphone, i visitatori potranno accedere a un’audioguida multilingue e a numerosi contenuti di approfondimento - testi, immagini, mappe e collegamenti a siti istituzionali - per vivere un’esperienza immersiva e consapevole a contatto con la natura e la cultura del territorio.

La presentazione ufficiale alla presenza del sindaco Emiliano Fenu, dell’assessore Marco Canu e di Graziano Costa, rappresentante dell’associazione OrthobeneEssere. Grazie alla collaborazione con la rete Res di Forestas, è stato realizzato un sistema basato sulla rete dei sentieri dell’Ortobene, che integra i punti di interesse naturalistici, storici e culturali.

