Un vero e proprio muro di container per blindare i “segreti” del Porto Canale trasformato in una base operativa della Nato. Le immagini dimostrano l’immensa potenza di fuoco che si sta concentrando in Sardegna, verso Teulada, da tutta Europa. Intanto, emergono le prime spese dell’esercitazione: l’acqua per i militari la fornirà una società di Napoli per un importo di 78 mila euro. In Sardegna nemmeno l’acqua da bere.

a pagina 5