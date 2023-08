I Sassi di Matera oggi a “Under Italy” 

I suoi sassi, riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1993, costituiscono uno dei nuclei abitativi più antichi e rari al mondo e le sono valsi il nome di 'città dei sassi': è Matera, protagonista di “Under Italy”, in onda stsera alle 20.20 su Rai 5. Come nasce tanta attenzione per questa città, per le sue abitazioni e per la sua storia? Le sue origini sono antichissime: le grotte – da cui sorsero, poi, i nuclei abitativi veri e propri che ancora oggi conosciamo come i Sassi – erano abitate già dall'età paleolitica.