I sassaresi non sbancano il “Nespoli” da 29 anni 

Sassari. Le due vittorie contro Recanatese e Rimini sono già messe da parte: i tifosi sassaresi si preparano al derby con un'ansia di rivalsa giustificata dalle ultime sconfitte. Basti dire che l'ultimo colpaccio al “Nespoli” in un campionato professionistico risale addirittura alla stagione di C2 1994/95 quando la Torres si impose grazie al rigore firmato da un Greco, ma Renato, non Alfonso, l'attuale allenatore rossoblù che invece all'epoca giocava per la Turris.

I precedenti

L'anno scorso una beffa e una batosta per la formazione sassarese. La beffa al “Vanni Sanna”, quando la squadra sassarese dopo avere dominato per tutto il match ma segnato solo una rete con Scappini, si fece raggiungere al 94' da Ragatzu. E l'attaccante olbiese è stato il grande protagonista al “Nespoli”: 3-1 per l'Olbia (doppietta di Ragatzu e Nanni) in una gara giocata senza attaccanti dai rossoblù guidati allora da Sottili che pure andarono in vantaggio subito con Gianola. Proprio quella gara segnò l'inizio della crisi per il tecnico Sottili, poi esautorato per far ritornare Alfonso Greco, e l'inizio della riscossa per l'Olbia che iniziò a lasciare i bassifondi della classifica. Passare in testa era servito a poco alla Torres anche in Coppa Italia, dove si era imposta sempre l'Olbia per 2-1 in rimonta, con Sueva e Zanchetta dopo la rete di Scappini.

L'altra sconfitta nel 2016, dolorosissima perché erano i playoff per tornare tra i professionisti. Vinse l'Olbia 1-0, ma almeno in questo caso qualcosa è già cambiato, perché l'autore del gol, Giuseppe Mastinu, ora indossa la maglia rossoblù.

Chissà se il tecnico Greco deciderà di utilizzare Mastinu sin dal primo minuto: nelle prime due gare è partito titolare, ma il centrocampo sabato contro il Rimini ha sofferto alquanto. Di sicuro occorrerà fare massima attenzione a Ragatzu, che nel campionato scorso ha goduto di troppa libertà.

