I sartiglianti restano sulla sella,  pochi brividi in via Mazzini 

Nessun brivido, nessun boato e nessun numero da togliere il fiato. Ieri sera solo qualche terzetto coraggioso, ma non velocissimo, che riesce a regalare un tre su tre su una via Mazzini invasa dal pubblico che attendeva da ore i cavalieri. Sia dietro le transenne ma anche in tribuna, dopo aver pagato fino a 40 euro.

Le prime pariglie

Sembrano lontani anni luce quei sartiglianti che sfidavano il pericolo e così lo spettacolo delle pariglie è rimandato al prossimo anno. Il terzetto composto da Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura ha tentato come domenica il “ponte” ma questa volta un cavaliere è finito in sella al cavallo del compagno, dopo aver perso l’equilibrio. Riescono a regalare un “tre su tre” le pariglie composte da Matteo Licheri, Filippo Sechi e Sergio Ledda e da Luigi Iriu, Salvatore Vacca e Paolo Mele. Ma merita anche quello di Claudio Tuveri, Alberto Carta e Fabrizio Pomogranato. Firmano un “due su due” Michael Casula e Marco Pau che corrono senza Roberto Volturo, infortunato pochi giorni prima della giostra.

I saluti

Diego Pinna, Angelo Porta e Pietro Putzolu non si alzano nemmeno dalla loro sella ma almeno salutano la folla che risponde. Applausi per i cavalieri Salvatore Aru e Antonio Giandolfi rimasti senza il compagno Stefano Spiga, ricoverato in ospedale dopo la caduta di domenica. Giandolfi si alza in piedi sul suo cavallo, Duca, poi si toglie la berritta e saluta il pubblico. Sarà un modo per ricordare il caschetto che rischiavano di dover indossare i cavalieri? Chissà.

I tre su tre

Andrea Piroddi, Andrea Manias e Alberto Vacca riescono a catturare gli applausi con un tre su tre con il centrale girato. Anche la pariglia formata da Elisabetta Sechi, Cristian Pisano e Giovanni Serra regala un tre su tre pulito lungo tutto il percorso. Stessa cosa Alessio Garau, Gianluca Russo e Alberto Musu. E poi ancora Andrea Arbau, Stefano Garau e Giuseppe Garau. Alberto Matta, Gianluca Manunza e Roberto Serra si alzano tutti e tre con i loro vestiti spagnoli: non sono velocissimi ma riescono a portare a termine il loro numero.

Roberto Pau, Cristiano Fois e Raimondo Carta si concedono i due laterali in piedi. Le pariglie formate da Giovanni Torchia, Paolo Pippia e Alessandro Scanu e quella di Gianfranco Manunza, Tullio Zucca e Giampaolo Secci chiudono quel pochissimo spettacolo offerto con un tre su tre ben fatto. E in via Mazzini cala il sipario. Chiude la Sartiglia 2026 su Componidori Graziano Pala che si china sul cavallo con ai lati i suoi due scudieri. Poi la sfilata di tutti i cavalieri e il pubblico che va a caccia delle rosette usate per bardare i cavalli.

RIPRODUZIONE RISERVATA