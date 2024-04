I sardisti preparano le nuove strategie: «Liberi di scegliere» 

Il Psd’Az è a un bivio. Liberati dal peso del governo, ora i sardisti possono tornare «gioiosamente» al loro congresso per discutere di un progetto di rigenerazione del partito. Un cambiamento che deve investire «le strutture periferiche territoriali, fino ai suoi statuti e regolamenti», ha spiegato il segretario Christian Solinas al tg di Videolina nella prima delle due giornate ad Arborea dedicate al trentacinquesimo congresso del partito. Oggi si chiude con l’elezione del Consiglio nazionale, del segretario e del presidente: si va verso una conferma dello stesso Solinas. Quanto ad Antonio Moro, il presidente uscente deve fare i conti con la candidatura di Quirico Sanna. «Ci rimetteremo all’Assemblea», ha detto l’ex presidente della Regione prima dell’avvio dei lavori, «faremo un discorso franco con la convinzione che questo sia un congresso che deve tracciare un percorso di transizione verso il nuovo congresso che potrà finalmente utilizzare nuovi statuti e nuovi regolamenti».

Alleanze

Ad Arborea si discute del futuro del partito e non solo. Le elezioni amministrative sono alle porte e il Psd’Az non ha ancora deciso chi sostenere a Cagliari, se la candidata del centrodestra Alessandra Zedda o il civico Giuseppe Farris. C’è poi la questione dell’alleanza con la Lega che vive un momento di stanca. Ad ogni modo, ha sottolineato ieri sempre Solinas, «il precedente Consiglio nazionale aveva dato un’indicazione nel senso di una trattativa e un confronto su base territoriale senza un tavolo unico, ora vedremo se il congresso di Arborea confermerà questa linea o stabilirà un percorso comune per tutte le realtà che andranno al voto». Ma, secondo quanto emerge da indiscrezioni, le decisioni su come posizionarsi a Cagliari saranno prese dopo il congresso, e in ogni caso è molto più probabile che i Quattro Mori scelgano di sostenere Farris.

La relazione

Sul tema delle alleanze, ancora Solinas è stato chiaro esponendo la sua tesi congressuale: «Fermo restando la natura del Psd’Az, che accetta solo accordi programmatici al rialzo, è evidente che è inaccettabile il tentativo di incasellare per sempre il nostro partito nella dimensione delle coalizioni italianiste. I sardisti, soprattutto dopo le regionali del 2024, nel fare opposizione costruttiva sui temi fondamentali, dovranno in ogni caso ripensare al tema delle alleanze strategiche». Come? «Recuperando il rapporto con tutte le forze europee che vantano una matrice federalista, rigettando ogni forma di alleanza con quelle antifederaliste e con tutti i micro movimenti indipendentisti che si qualificano “di sinistra”».

Piras nell’Udc

E tuttavia non è un buon momento per l’alleanza con il partito italiano federalista per eccellenza, la Lega. Che intanto perde altri pezzi. Ieri l’ex consigliere regionale Andrea Piras ha presentato le sue dimissioni da socio militante della Lega e ha ufficializzato il suo ingresso nell’Udc. «Il segretario regionale ha scelto la formula dell’uomo solo al comando, una dinamica che, a mio avviso, è incompatibile con il dna della Lega», spiega in una nota, «ho scelto quindi di confrontarmi con i vertici sardi dell’Udc che custodisce intatti valori quali l’ascolto e la condivisione delle decisioni, e mi metto a disposizione per le imminenti elezioni comunali a Cagliari. (ro. mu.)

