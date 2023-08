I sardisti mettono sotto scacco il sindaco 

Il Partito sardo d’Azione esce dalla maggioranza? La risposta arriva (o, per meglio dire, dovrebbe arrivare) dal comunicato votato all’unanimità dai rappresentanti sardisti in Aula. «Il gruppo consiliare», si legge, «assicurerà il proprio voto in Consiglio comunale in tutte le votazioni che saranno valutate di interesse per il paese e per i suoi cittadini». Affermazione un po’ criptica. A spiegarla arriva il capogruppo Franco Magi che dà “l’interpretazione autentica”. «No», dice, «non usciamo dalla maggioranza: valuteremo il nostro voto delibera per delibera». La certezza è che il Psd’az non entrerà in Giunta per le «incomprensibili ed arroganti condotte del sindaco», spiega il documento.

La situazione

Dunque, come sono messe realmente le cose? Apparentemente, tutto resta come prima (a parte l’assenza sardista dalla Giunta): il Psd’Az non se ne va (anche perché la fuoriuscita dalla maggioranza non porterebbe alla caduta del sindaco). Ma, di fatto, tiene in scacco Beniamino Garau: in questo momento, con Gigi Frau fuori dai giochi, il sindaco ha undici voti su ventuno. Pochi, troppo pochi per sentirsi al sicuro. Magari, il sindaco potrebbe tentare, nei prossimi mesi, di sotterrare l’ascia di guerra con i sardisti. Pace possibile, in futuro? Forse. Ma il prezzo sarebbe decisamente alto.

Il comunicato

La mossa del sindaco (inviare tramite i messi comunali la nomina ad assessori dei due sardisti, Marco Solinas e Katiuscia Garone) che facevano già parte della Giunta) ha smosso le acque. Anche se è piaciuta poco al Psd’Az che ha votato un documento durissimo. «Risultano», proseguono i sardisti, «privi di ogni logica e a medio termine di qualsiasi utilità politica gli infantili tentativi - perpetrati pervicacemente dal sindaco - di sostituire gruppi politici fondatori del progetto politico elettorale del 2021 con elementi “pescati” dalla minoranza che invece hanno sempre osteggiato la sua candidatura». Una frecciata per ricordare che, alle elezioni di due anni, il centrodestra si presentò diviso, proponendo due candidati sindaci, Garau e Gianluigi Marras, entrato, poi, nella maggioranza consiliare.

La stoccata

Il Psd’Az sente di avere il coltello dalla parte del manico. E dà l’ennesima stoccata a Garau. «Non può che suscitare ilarità», si legge ancora, «la continua minaccia di dimissioni, che saranno sempre e solo annunciate ed eventualmente ritirate il diciannovesimo giorno». Magi proprio non ci crede. «Non si dimetterà mai», puntualizza, «neanche davanti a un attacco termonucleare».

