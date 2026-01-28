I sardi Riva Undici e Venom per Sayf 

Il talento di due producer sardi dietro al successo di Sayf, all’anagrafe Adam Viacava, il rapper italo-tunisino e astro nascente della scena genovese che esordirà a Sanremo con “Tu mi piaci tanto” dopo essere stato consacrato artista rivelazione del 2025.

Al suo primo Ep, "Se Dio vuole”, hanno collaborato il cagliaritano Simone Pisano, in arte Riva Undici, e Venom, al secolo Niccolò Carta, di Solarussa: in particolare alla virale “Chanelina Soubrette”, la hit di Sayf (feat. Disme & Ele A) da 5 milioni e mezzo di ascolti.

Pisano, 27 anni, producer e dj dal sound eclettico che fonde hip-hop, rap, elettronica e house, inserito nel roster di Sugar Music, ha firmato produzioni per alcuni dei nomi più rilevanti del panorama musicale: è co-autore di “Sto bene al mare” di Marco Mengoni (feat. Sayf & Rkomi), ha prodotto con Verano (di Monserrato) “Costolette” di Nerone (feat. Salmo e Jake La Furia). Nel 2022 ha contribuito alla colonna sonora della serie Sky “Blocco 181 – Gangs of Milano”, lavorando con l’olbiese Salmo, l’ozierese Luciennn e Verano. E l’anno scorso è salito su palchi importanti come l’Arena di Verona e il Lebonsky Park di Milano (con Shari) davanti a oltre 40mila persone.

Carta, 26 anni, anche lui producer e dj di musica hip-hop ed elettronica, ha collaborato a diversi progetti di artisti locali sardi come Frizz e Orlee. Negli ultimi anni ha firmato produzioni anche per Nerone, Roberto Budget, e Mondo Marcio insieme a Luciennn e Lee Van Beatz, di Assolo. ( a. d. )

