I sardi preferiscono i pomodori 

I consumatori sardi preferiscono i pomodori e gli agrumi e amano meno il cavolfiore, ma, in ogni caso, acquistano volentieri frutta e ortaggi a chilometri zero. Coldiretti ha registrato un boom di vendite nei 20 mercati isolani di Campagna Amica, con un fatturato di circa 42 milioni di euro e una crescita del 20 per cento nell’ultimo anno. Ieri mattina la conferenza stampa nel villaggio Rally dove Coldiretti ha allestito il suo quartier generale. «Questi numeri confermano il binomio vincente "filiera corta-salubrità dei cibi” presente nei nostri mercati - sottolinea Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna - un andamento che conferma anche il valore aggiunto che i nostri mercati possono dare ai nostri produttori». Sul podio gli agrumi (1,5 milioni di chili venduti) seguiti dai pomodori (1,2 milioni di chili). Meno acquistati i cavoli, per la difficoltà del consumo e il metodo di cottura. Secondo il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba: «i mercati Campagna Amica sono diventati un punto di riferimento costante», grazie alle produzioni a prezzi equi e con una tracciabilità chiara. Per Serafino Mura, responsabile Campagna Amica Sardegna: «acquistando i prodotti Campagna Amica si fanno vivere i territori e questo è lo strumento migliore per la lotta allo spopolamento». (c. fi.)

