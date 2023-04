I sardi Orlando Angius e Paola Sini miglior attori protagonisti al Bifest 

Il cinema sardo viene premiato al Bifest, il Bari International Film&Tv Festival, per le due opere prime realizzate con il supporto di Regione Sardegna e Film Commission, che hanno trionfato nella sezione Italia Film Fest / Nuovo Cinema Italiano aggiudicandosi due dei tre premi in palio. “Tutti i cani muoiono da soli” del regista di Sassari Paolo Pisanu ha ricevuto il premio Gabriele Ferzetti come miglior attore protagonista per Orlando Angius. “La terra delle donne” di Marisa Vallone ha invece ottenuto il premio Mariangela Melato come miglior attrice protagonista per Paola Sini.

«La varietà dei talenti sardi, il riuscito investimento sugli autori emergenti e sulle giovani società di produzione isolane», dichiara l’assessore regionale Andrea Biancareddu, «conferma la solidità dell’ecosistema audiovisivo made in Sardegna, che ci porta con ben due opere prime a ricevere importanti riconoscimenti. Opere finanziate dalla Regione e accompagnate sin dai primi passi dal supporto creativo e logistico della Film Commission». Aggiunge Michela Pirrigheddu, vice presidente della Fondazione Sardegna Film Commission. «La nostra è un'isola di grandi e piccoli autori e autrici di talento! La Sardegna diventa sempre più l’epicentro di ambiziose produzioni e di contenuti originali, che spaziano dal live action all’animazione, con progetti di altissima sperimentazione estetica e narrativa».

