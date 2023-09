I sardi non vogliono i signori del vento ma Roma tira dritto 

La protesta contro i signori del vento dilaga in tutta l'Isola, mobilita sindaci, rappresentanti politici regionali e comitati nati appositamente per opporsi ai progetti di tante multinazionali dell'energia. Ma il sottosegretario all'Ambiente e sicurezza energetica, Claudio Barbaro, non se ne cura: «Se vogliamo produrre energie rinnovabili, dobbiamo andare verso il sole, verso il mare e verso il vento». Fatta salva la concertazione con le popolazioni interessate.

Il tour

In visita a Olbia, prima tappa di un tour tra le aree marine protette italiane che ieri lo ha ospitato nella sede dell'Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo, Barbaro, alla luce delle contestazioni alle oltre trecento richieste presentate per l'installazione di parchi eolici a terra e circa una ventina al largo delle coste sarde, esordisce: «Non mi iscrivo né al partito dei pro né a quello dei contro: l'unico compito del ministero è cercare di produrre energia pulita rispettando le leggi e il più possibile l'ambiente». Le distese di turbine sono percepite dalle comunità locali come invasioni che arrecano benefici solo a chi investe e non a chi le ospita con l’effetto di distruggere gli equilibri paesaggistici e socio economici? Per il sottosegretario «l'importante è capire qual è l'effettivo vantaggio per tutta la popolazione, al netto di quelli che sono i problemi dell'impatto sui singoli territori».

Condivisione

Secondo Barbaro, «i motivi che portano a contestare la scelta di ospitare gli impianti eolici sono soprattutto legati a un punto di vista estetico e non a quello funzionale». Alle preoccupazioni sollevate dagli oppositori degli impianti eolici che sostengono di essere spettatori di progetti calati dall'alto senza il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, il rappresentante del dicastero concede una chance. «La questione del coinvolgimento delle comunità va tenuta in grande considerazione perché senza la concertazione amministrativa non può esserci il bene collettivo». E, assicura Barbaro, «il ministero ha sempre spinto affinché tutte le parti in causa vengano coinvolte per raggiungere l'obiettivo finale».

L’area protetta a rischio

Invitato alla conferenza Tutela dell'ambiente e sostenibilità, alla presenza del presidente dell'Area marina protetta Tavolara (anch’essa a rischio pale), Massimo Canu, del direttore Marittimo del Nord Sardegna, Giorgio Castronuovo, del comandante del gruppo carabinieri Tutela dell'ambiente, Fabrizio Massimi, del comandante della Guardia di finanza della Stazione Navale di Cagliari, Lorenzo Dell'Anna, e del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, il sottosegretario ha recepito le istanze dell'ente. «Intendiamo valorizzare l'area marina con una maggiore trasparenza dei sistemi gestionali così come accrescere il sistema di tutela della biodiversità»", ha detto Canu. Tra le esigenze sottoposte all'attenzione di Barbaro, la richiesta avanzata dal presidente della Port authority e dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, di un supporto per sollecitare le procedure di valutazione del progetto di dragaggio del porto di Olbia, avviato sei anni fa e imbrigliato tra carte e indagini supplementari. «Posso produrre il massimo impegno ma oggi non sono in grado di dare alcuna risposta. Il tema è importante e darla adesso sarebbe non essere seri rispetto alla portata del progetto», ha replicato Barbaro.

