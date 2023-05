I sardi nelle zone più colpite: «Non dormiamo per la paura»   

Giovanni Calledda, carabiniere originario di Aritzo, da oltre 40 ore è impegnato nella sala operativa della caserma di Faenza, città invasa dall’acqua, «per coordinare i servizi svolti dai miei colleghi con le attività affidate alla Protezione Civile». Un’alternanza di sentimenti: c ’è il grande dolore per le vittime e l’ottimismo generato dalle operazioni di salvataggio che hanno avuto esito positivo. «Stiamo portando in salvo molte persone con gli elicotteri tramite i verricelli. Le troviamo nei piani alti o sui tetti delle abitazioni che, disperate, invocano aiuto. Il terreno ha ceduto per le piogge, smottamenti e frane non danno pace alle comunità». Difficile in questa fase raggiungere gli anziani in sofferenza: «Hanno un grande bisogno di medicinali. Le strade, che sono ormai torrenti in piena, non possono essere attraversate neppure a bordo di imbarcazioni».

I racconti

Tanti sardi hanno subito gravissimi danni. Un colpo molto duro per le loro attività economiche. Il bar che Adamo Pittalis, originario di Nuoro, ha aperto a Forlì è stato travolto dalla furia della piena. Impossibile sentire il suo racconto, il suo telefono risulta irraggiungibile. Anche la rete telefonica è stata danneggiata dal ciclone. Il suo caso viene segnalato da Ubaldo Serra, di Ghilarza, presidente dell’associazione “Sardi in Romagna”, che vive a Ravenna e che, ancora sotto shock, ammette: «Di notte non dormo, ho paura che l’acqua raggiunga il primo piano della mia abitazione. Non posso spostarmi perché tutte le strade non sono transitabili. Non è facile descrivere quello che è successo».

Danni economici

«A Forlì», chiarisce Fulvia Sabattini, che ha radici cagliaritane, «il livello dell’acqua ha raggiunto in alcuni punti i cinque metri». Vincenzo Palmas, 28 anni di Gergei, a Bertinoro, vicino a Forlimpopoli, ha perso la stalla in cui in cui erano ospitate 30 pecore. «L’acqua ha distrutto il capannone e le coltivazioni di mais e orzo. Ma mi sento fortunato perché, pur tra mille difficoltà, insieme alla mia compagna, ho portato in salvo gli animali». Si è subito messo in moto il circuito virtuoso della solidarietà: «Devo ringraziare il trasportatore Jonathan Amadori e la veterinaria Guendalina Zaccaria che mi ha fatto conoscere la famiglia Facciani di Sant’Andrea, proprietaria della stalla in cui il mio gregge ha trovato riparo».