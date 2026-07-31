“I Sardi nel Mondo” 

Fa tappa in Germania il nuovo appuntamento de “Il Rotocalco – Sardi nel Mondo”, il programma di Videolina che racconta le storie dei sardi che vivono all’estero, i loro sacrifici e i loro sogni, e la dolce nostalgia della terra lontana. Ospiti di Andrea Sechi, con la regia di Beppe Passavanti, sono questa sera Tiziana Deidda, che risiede a Francoforte e ricopre il ruolo di Presidente del Circolo dei Sardi della città tedesca, e Cinzia Marongiu, docente universitaria originaria di Arzana che vive a Mainz. Due donne sarde che hanno un punto in comune: la grande nostalgia per loro terra d’origine. L’appuntamento è, stasera, alle 21 sulla prima televisione della Sardegna.