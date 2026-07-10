I sardi nel mondo 

Non tutti sanno che il ‘’Fiorello’’ della Lettonia è di Ardara. Roberto Meloni si è affermato nel mondo dello spettacolo del paese baltico, dove si era recato in origine per uno stage. È lui l’ospite di quesrta sera, di Andrea Sechi, con la regia di Stefano Perra, per la terza puntata de ‘’Il Rotocalco - Sardi nel Mondo’’, il programma di Videolina dedicato alle storie dei sardi che risiedono all’estero. Conduttore, showman, cantante, attore: Roberto Meloni si è imposto a 360 gradi in Lettonia, tanto da essere chiamato a rappresentare il paese baltico, per ben due volte, all’Eurovision. L’appuntamento è oggi alle 21.

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