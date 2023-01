I sardi invecchiano, allarme occupazione 

Nel prossimo decennio il valore aggiunto regionale rischia di passare dai 29,2 miliardi di euro del 2020 ai 24,7 miliardi del 2031 (-16%): un calo del Pil pro-capite pari al 6,4%. È l'allarme che ha lanciato la Cna Sardegna con un report sull'evoluzione demografica e il calo occupazionale . Secondo l'associazione artigiana tra il 2011 e il 2021, nell’Isola la popolazione in età compresa tra 15 e 64 anni è diminuita di 110mila (-9,8%), oltre il doppio del dato registrato a livello nazionale (-4,3%). Nell'Isola, quindi, ancor più che in altre regioni italiane, le trasformazioni della struttura per età della popolazione avranno un rilevante impatto sul mercato del lavoro e, più in generale, sul potenziale di crescita del sistema produttivo e sulla sua capacità di generare ricchezza. Tra il 2011 e il 2021 nell'isola la popolazione in età lavorativa (tra 15 e 64 anni) è diminuita di 110mila unità: una contrazione del -9,8%, oltre il doppio del dato registrato a livello nazionale (-4,3%). Nello stesso periodo l'isola ha registrato 91mila residenti in meno (-8,2%).

Previsioni

È probabile - sostiene l’associazione artigiana - che nel prossimo decennio l'entità del calo della popolazione in età da lavoro arrivi almeno a 188mila unità (-18,6%) con una riduzione del numero di occupati tra le 97mila (-17,7%) e le 84mila unità (-15,4%) Attualmente circa 270mila sardi (il 26,5% dei cittadini tra 20 e 64 anni) si dichiarano disinteressati al lavoro: una quota notevolmente maggiore rispetto al dato medio nazionale (22,1%) In Sardegna risulta occupato solo il 49,5% delle donne in età 20-64 anni, contro un dato nazionale del 53,2%.

Soluzioni

«Vista l'evoluzione demografica, per garantire al sistema produttivo sardo un bacino occupazionale sufficiente è necessario aumentare la quota di popolazione attiva», prosegue la Cna. «Senza efficaci politiche del lavoro, di contrasto allo spopolamento e alla denatalità e un piano di sviluppo serio e credibile le trasformazioni demografiche in atto porteranno ad un calo netto del numero di occupati e a un decisivo arretramento del sistema economico regionale», commentano Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario della Cna Sardegna. «Inoltre, l'invecchiamento della popolazione determinerà un deciso incremento della spesa destinata a sanità e assistenza, mentre i bassi livelli occupazionali e reddituali faranno lievitare la spesa per interventi di integrazione salariale, sottraendo agli investimenti sul territorio importanti quote di ricchezza prodotta».