«I sardi hanno perso fiducia nel sistema»  

«Lo stato di salute della sanità in Sardegna è drammatico. Vertici politici e amministrativi del sistema sanitario regionale devono fare un passo indietro e ammettere che i problemi esistono, in tutta la loro gravità. E anche un passo in avanti, verso un confronto operativo e costruttivo con i rappresentanti di coloro che in ospedale e in reparto ci lavorano ogni giorno. Ma anche con le associazioni portatrici delle istanze dei pazienti e degli operatori. Solo così, possono essere individuate delle terapie efficaci per affrontare una patologia altrimenti destinata a essere irreversibile».

Cittadinanzattiva Sardegna ha scritto all’assessore alla sanità Carlo Doria, per chiedere «soluzioni». Due temi – secondo l’associazione guidata da Giorgio Vidili e da Giorgio Pia – che si occupa anche della difesa dei malati – meritano ora un approfondimento: il Microcitemico, per cui nonostante il Consiglio regionale abbia votato per raddrizzare la stortura evidente e riportarlo al Brotzu, nulla è ancora cambiato.

Inoltre, «molti pazienti oncologici che hanno necessità di radioterapia non riescono ad accedere alle cure a causa della lunghezza delle liste d’attesa, e sono costretti a rivolgersi altrove per potersi garantire le cure necessarie. Le risposte dell’assessore non ci sono apparse convincenti, dobbiamo tutti assieme recuperare quella fiducia dei cittadini nel sistema sanitario che sembra ormai perduta, non a causa di chi opera sul campo ma in conseguenza di scelte calate dall’alto che, se necessarie – e non sempre giuste – durante il difficile periodo del Covid, sono irrazionali nell’attuale fase storica».

