«I sardi, generosi e accoglienti» 

Chi parte dice, con un po’ di nostalgia, «di aver lavorato in un contesto sociale eccellente, grazie alla popolazione sarda, accogliente, seria, operosa e collaborativa con le forze di Polizia e in particolare con noi carabinieri». Chi arriva evidenzia «l’onore dell’incarico gravoso e importate ricevuto dai vertici dell’Arma». Al centro dei discorsi dell’ex comandante regionale dei Carabinieri, generale di brigata Francesco Gargaro, e del nuovo, il suo pari grado Stefano Iasson, ci sono soprattutto i riferimenti alla Sardegna, una «terra meravigliosa», come ribadito anche dal comandante interregionale Podgora, Enzo Bernardini. Nella cerimonia di ieri, nel piazzale della caserma di via Sonnino, è il giorno dei saluti ma anche dei propositi. Con un obiettivo principale: «Garantire la sicurezza dei cittadini sardi», ribadisce Iasson.

Le criticità

Davanti alle varie autorità militari e religiose, e ai rappresentanti delle istituzioni e delle altre forze dell’ordine, nel piazzale sono schierati i militari dei vari reparti territoriali e delle specialità dell’Arma. Sono loro ad accogliere i tre comandanti per la cerimonia e per i loro discorsi. E il generale di corpo d’armata, Bernardini, evidenzia subito il privilegio, per i due comandanti che si stanno dando il cambio, di poter operare «in una straordinaria terra come la Sardegna» per svolgere il compito primario dei carabinieri «al servizio dei cittadini e della loro sicurezza». Chi lo ha fatto per gli ultimi due anni e nove mesi parla di «bilancio positivo». Gargaro, da oggi a Roma per dirigere il comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, lo evidenzia più volte ringraziando i «carabinieri della Sardegna per il lavoro svolto». In questo periodo ha dovuto anche gestire la pandemia: «Ho però lavorato in un contesto sociale eccellente» grazie alla collaborazione dei sardi «accoglienti, seri, operosi». Diversi i risultati importanti ottenuti soprattutto «nel contrasto alla coltivazione di sostanze stupefacenti». E proprio la droga resta una criticità nell’Isola, anche se in linea con quanto accade nel territorio nazionale. Forse in Sardegna c’è una maggiore «incidenza nella coltivazione di canapa indiana». Ma nessun allarme, solo una grande attenzione così come avviene per tutti gli altri reati. Gargaro conclude ricordando di «aver avuto il privilegio di vivere e lavorare in una regione splendida, arricchita da una popolazione fiera, generosa e accogliente» e di aver goduto «della collaborazione di tutte le altre forze di Polizia, delle istituzioni, della magistratura e del sindaco di Cagliari che ringrazio per la considerazione avuta nelle iniziative infrastrutturali per migliorare l’efficienza per Arma». Ma soprattutto il grazie «a tutti i carabinieri della Sardegna per il loro lavoro quotidiano e per la loro grande professionalità».

L’obiettivo

Chi arriva – Iasson, come ultimo incarico è stato comandante della seconda brigata Mobile – spiega: «Assumo con entusiasmo questo comando di grandi responsabilità. Sono arrivato da pochi giorni: è un onore e sono contento. Porterò le mie esperienze per raggiungere gli obiettivi che si possono centrare con il grande impegno e quando si lavora insieme. Mi sforzerò per arrivare all’unità di intenti per far star bene i cittadini sardi». Un lavoro in continuità con il suo predecessore per poi«cercare di aumentare l’operatività dei vari reparti, in modo da poter operare al meglio nei vari territori, così diversi tra loro».

RIPRODUZIONE RISERVATA