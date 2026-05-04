I sardi e il mare, immagini di un’unione profonda 

C’è chi il mare lo guarda per scrutare l’orizzonte e indovinare cosa c’è dall’altra parte, chi ci si immerge tra scie di bollicine e di luce, chi si lascia andare ad acrobazie tra sabbia e acqua, chi nuota e chi prende il sole. Il mare di Stefano Pia è quello della Sardegna ma non è dei vip, solo dei sardi. È il mare vissuto 365 giorni l’anno: spensieratezza, svago, gioco, ma anche inquinamento, tracce della presenza umana, vacanze e lavoro. Nelle 131 pagine in bianco e nero che compongono “Alla fine c’è il mare – Scene di vita lungo le coste della Sardegna”, nuovo libro fotografico (che sarà presentato oggi a Cagliari alle 18 alla Fondazione di Sardegna) della collana “Quaderni di fotografia” curata dal nuorese Renato Brotzu per Imago, emerge nella sua profondità il rapporto dei sardi con il mare. Un rapporto non mediato e molto diverso da altri luoghi. I sardi non sono isolani di mare, ma di terra: non temono l’acqua e le sue coste, ma ne hanno rispetto e timore e allo stesso tempo lo considerano un dono che porta gioia e amicizia.

Il libro

Stefano Pia, mogorese, militare e musicista della banda della Brigata Sassari, scandaglia il profondo dell’animo dei sardi osservandone le abitudini durante le loro giornate marine. La bellezza dei luoghi serve per dare forma a ciò che il vento e il mare modellano in un attimo irripetibile. «Immergere il proprio corpo nell’elemento della propria indagine visiva, ovvero il mare nel nostro caso, rende particolarmente esplicita anche la correlazione tra il processo che porta alla percezione e ciò che la produce. La presa di contatto attraverso l’esperienza sensoriale è infatti il preludio all’atto con cui viene generata l’immagine stessa», scrive il giornalista e critico fotografico Sandro Iovine nell’introduzione del libro.

L’animo introspettivo

Effettivamente, Stefano Pia è abituato a scandagliare il profondo dell’animo umano attraverso le sue immagini. In questo caso, «con sensibilità e acume esamina il legame indissolubile tra l’uomo e il mare della Sardegna», osserva Renato Brotzu. E non è nuovo a questo tipo di operazione. Ai tempi del Covid, nel suo paese, Mogoro, come altri centri spogliati di vitalità dalla pandemia, le finestre della scuola si animarono con i volti dei compaesani e ancora oggi quelle immagini fanno da cornice al centro abitato, che una volta l’anno, con il BiFoto Fest, inventato da Pia e Vittorio Cannas, diventa un museo a cielo aperto della fotografia contemporanea. Insomma, una vita alla ricerca dello scatto che non si dimentica, ma che è fatto anche di gesti quotidiani, dal bagno collettivo sulle coste di Tortolì, ai giochi d’acqua tra genitori e figli, ai tuffi degli adolescenti che sfidano la gravità, fino alle bellezze di Tavolara e Masua che diventano un disegno geometrico tra nuvole e asciugamani tesi dal vento. Le ombre e le nuvole rendono unici quei clic e il rapporto tra i sardi e il mare traspare tutto: amore, quando ci sono immersi, e malinconia, quando lo devono attraversare. Immagini felliniane che non si dimenticano.

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