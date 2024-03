I sardi che morirono alle Fosse Ardeatine 

È una primavera che fiorisce in un tempo cupo. 80 anni fa, è il 24 marzo. Il sacerdote Libero Raganella passa per caso davanti alle cave di pozzolana sulla via Ardeatina dove i tedeschi uccidono con ripetuti colpi di pistola alla testa 335 persone, tra i 15 e i 74 anni. Uccidere è sempre un atto disumano, ma questa volta per le modalità ancora di più. Padre Raganella capisce e avverte un senso di pietas. Vorrebbe entrare. Una SS di guardia lo blocca: «Non è possibile, nessuno può passare. E se pure la facessi passare lei non tornerebbe indietro e noi», dice indicando gli altri soldati, «faremmo la fine di quelli là dentro». Episodio rievocato da Mario Avagliano e Marco Palmieri, autori del libro “Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine, le storie dell'eccidio simbolo della Resistenza” (Einaudi) da pochi giorni in libreria. Le storie di 335 martiri. «Sono prigionieri politici», scrivono Avagliano e Palmieri, «di tutte le forze della Resistenza, ebrei, detenuti comuni e civili rastrellati in quelle ore per fare numero, in proporzione di 10 a 1, più 5 per errore, come rappresaglia per l'attacco partigiano del giorno precedente in via Rasella, costato la vita a 33 soldati delle forze d'occupazione tedesche». Tra «quelli là dentro» ci sono 9 sardi che hanno concluso i loro giorni alle Fosse Ardeatine nel quarto giorno di primavera del 1944. I loro destini, già raccontati dal ricercatore Martino Contu e dal giornalista Carlo Figari, sono dentro questa nuova spoon river. Le loro storie non possono essere dimenticate.

Gavino De Lunas

Classe 1895, originario di Padria. Cantante molto apprezzato (l’Usignolo il soprannome). Dipendente delle Poste a Roma. Antifascista, entra in contatto con la Resistenza. Viene arrestato, rinchiuso in via Tasso, torturato prima della tragica fine alle Fosse Ardeatine.

Gerardo Sergi

Carabiniere, nasce a Portoscuso nel 1917. Dopo l’armistizio, come altri militari, si impegna nella lotta per la libertà e la democrazia. Arrestato, la sua vita si conclude tragicamente il 24 marzo del 1944.

Salvatore Canalis

Originario di Tula, classe 1908. Insegna Latino e Greco nei licei di Roma. Dopo la caduta del fascismo, non aderisce alla Rsi. La moglie scrive nel necrologio: “Hai additato agli italiani la via della rinascita, della speranza”.

Giuseppe Medas

Avvocato, nato a Narbolia nel 1908. Appassionato di letteratura e di filosofia. Aderisce al movimento Giustizia e Libertà dei fratelli Rosselli e di Lussu e poi al Pd’A. Viene arrestato da elementi della banda Koch.

Pasqualino Cocco

Sottufficiale dell’aeronautica, di Sedilo, classe 1920. Quando gli viene imposto di partire al Nord con i repubblichini, si taglia le vene. Viene consegnato alle SS. Muore, scrive Martino Contu, «per scoppio del cranio da colpo d’arma da fuoco nel buio delle Cave Ardeatine».

Candido Manca

Radici a Dolianova (1907). Dipendente del Ministero dei lavori pubblici dopo avere prestato servizio nell'Arma. Viene arrestato per il suo antifascismo. Nonostante le torture subite, durante ripetuti interrogatori, non si lascia sfuggire informazioni.

Agostino Napoleone

Nato a Cagliari nel 1918, ma carlofortino d’adozione. Sottotenente di vascello della marina. Non aderisce alla Rsi. Arrestato, finisce nella lista di Kappler.

Antonio Ignazio Piras

Contadino di 64 anni, nato a Illorai. Sul portale del Mausoleo della Fosse Ardeatine si legge che, dopo l’armistizio “presumibilmente” entra a far parte di una formazione partigiana (la banda Maroncelli).

Sisinnio Mocci

Fabbro, classe 1903. Comunista e antifascista. Da Villacidro va in giro per il mondo per diffondere le idee in cui crede. A Roma, dopo la caduta del fascismo, trova rifugio nella villa del regista Luchino Visconti. Viene arrestato da elementi della banda Koch.

