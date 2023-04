i sardi ai mondiali felici e vincenti  

Dalla Sardegna agli antipodi e ritorno. Sempre con il sorriso, qualche medaglia in valigia e la consapevolezza di essere in missione per conto di chi ha avuto dalla vita la seconda chance. Pino Argiolas (presidente dell’associazione Prometeo), Stefano Caredda, Enrico Pitzalis, Gianni Fadda Sergio Rizzardini e Paolo Perra hanno vestito ancora la maglia azzurra dei trapiantati per testimoniare il messaggio di sempre: il trapianto è vita. Un messaggio che sottindende la necessità che ognuno si renda disponibile per la donazione (basta specificarlo al momento del rilascio della carta d’identità) e per diventare lo strumento per dare una nuova vita a chi ha necessità del trapianto. Per la cronaca, da Perth (Australia) sono arrivati due ori (atletica, 400 e 800 metri) e un argento (5 km) per Fadda, bronzo nelle bocce (petanque) per Perra-Rizzardini e bronzo nelle freccette per Perra. Un risultato che ha permesso all’Italia di essere quinta nel medagliere. Piazzamenti a ridosso del podio per Pitzalis (tennis), Caredda (ciclismo) e Argiolas (bocce) . ( c.a.m. )

