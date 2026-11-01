«I sapori di casa nostra nel mondo» 

Da Perth in Australia a Miami negli Usa passando per Dubai e Malta. Gli chef sangavinesi lavorano in tutto il mondo, facendo conoscere i piatti della tradizione sarda e lo zafferano sangavinese. Come Luca Carbini, 40 anni, executive chef del Capital Club di Dubai, non il classico hotel di lusso, ma un esclusivo business club per investitori e uomini d’affari con interessi negli Emirati Arabi. Qui una cena arriva a costare anche 5mila euro.

L’esperienza

«La mia avventura nel mondo della ristorazione», racconta lo chef sangavinese, «è iniziata alla scuola alberghiera di Alghero e dopo la qualifica sono partito per Londra, poi una parentesi di un anno a Barcellona, più avanti in Grecia ad Atene, e ancora il ritorno nella capitale inglese fino all’ottobre 2020 quando sono rientrato a San Gavino. Dopo un mese sono stato chiamato a Dubai proprio per lavorare nell’esclusivo Capital Club di Dubai che rappresenta un’istituzione anche per la famiglia reale. Non è aperto a tutti, ma ha 900 membri. I soci di questo club sono i grandi finanzieri, petrolieri e i magnati dell’economia mondiale».

I profumi e la memoria

C’è poi Alessio Brau, 42 anni, che vive da più di 10 anni in Australia: «Abito e lavoro a Sidney e ho anche la cittadinanza australiana. Sono emigrato perché qui ci sono tantissime opportunità che non avrei mai avuto in Sardegna. Oggi lavoro in un pub-pizzeria a Perth, e propongo tutti i tipi di pasta, in particolare con lo zafferano di San Gavino».

Un sogno da realizzare

A Miami lo chef sangavinese Daniele Senis, 30 anni, tre anni fa ha aperto il ristorante Sardomare, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la qualità dei cibi preparati con cura, tipici della tradizione culinaria italiana e sarda. Lo chef sangavinese ha già al suo attivo numerose esperienze e ha iniziato la sua passione a 14 anni all’alberghiero di Alghero: «Il mio sogno è quello di aprire un ristorante a New York. Il mio percorso è fatto con tanti sacrifici perché un ragazzino a quell’età ha la voglia di uscire con gli amici, di andare a ballare, di fare festa. Anche mio fratello Andrea lavora da anni a Miami, e un altro mio fratello Gianmarco, 34 anni, è nella ristorazione in Spagna a Nerja, località non lontana da Malaga».

Nuova scommessa

È tornato in Sardegna dopo ventuno anni all’estero lo chef sangavinese Emanuele Orrù, 46 anni. «Sono partito a 19 anni da San Gavino con trecentomila lire in tasca alla volta di Londra, poi sono stato a Fuerteventura, una delle isole Canarie in Spagna, e poi a Malta dove gestivo il ristorante L’artista», racconta. «Dopo 21 anni trascorsi in giro per tutta Europa, con mia moglie Lisa ci stiamo costruendo pian piano un lavoro in Sardegna nel settore della ristorazione. Vogliamo aprire un ristorante con prodotti della nostra terra, anche se oggi è sempre più difficile tra costi di gestione e rincari dell’energia elettrica. Mia figlia Asia, che ha 20 anni, ha seguito la nostra passione. Dove vive? In Australia».

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