«I Santi Martiri turritani testimoni di amore» 

«Questa è la domenica di Pentecoste e di porte aperte che testimoniano le virtù eroiche dei Santi Martiri Turritani, espressione dell’amore che sono stati capaci di testimoniare e di renderlo vivo nella loro vita». Dal parco di Balai, la voce di don Andrea Stara, il parroco che, insieme ai sacerdoti della diocesi, hanno officiato la messa eucaristica, davanti alle autorità civili e militari e al sindaco Massimo Mulas, prima della solenne processione che riporta i Protomartiri, Gavino, Proto e Gianuario, nella basilica di San Gavino. I simulacri lignei hanno lasciato il luogo di sepoltura originario, ricavato nella roccia davanti la chiesa di Balai vicino, dove hanno sostato per circa un mese, per ritornare nella chiesa romanica dove riposano le loro tombe. I tre martiri hanno ripreso il loro cammino in processione, accompagnati da una folla immensa di fedeli, insieme ai comitati di bandiera, i gruppi in costume, la banda musicale e le autorità. Vestiti con calzari e corone d’argento, le statue del soldato romano Gavino, insieme a due compagni di martirio, il diacono Gianuario e il presbitero Proto, protettori dell’arcidiocesi di Sassari, sono stati portati in spalla percorrendo il cuore della città fino a raggiungere la basilica. Oggi, Festha Manna, il cardinale Arrigo Miglio presiede il Pontificale, seguito dalla processione a mare. (m.p.)

