I santi gemelli sono tornati in Cattedrale 

Il suono delle launeddas, il rosario cantato in sardo e is gòcius hanno accompagnato domenica le vie di Lanusei per il ritorno dei simulacri dei Santi Cosma e Damiano nella cattedrale di Santa Maria Maddalena. Una processione molto partecipata che ha rinnovato una delle tradizioni religiose più sentite dalla comunità, al termine delle celebrazioni promosse dall’associazione dei Santi Cosma e Damiano e dalla parrocchia Santa Maria Maddalena. Sabato i simulacri dei due “Santi gemelli”, trasferiti come da tradizione nella chiesetta campestre di San Cosimo nel mese di agosto, hanno fatto ritorno in paese.

Domenica si è svolta la processione per le vie di Lanusei, in un intreccio di fede, musica e memoria. A scandire il cammino sono stati il suono delle launeddas, le preghiere e il rosario cantato in limba. Tra un mistero e l’altro hanno trovato spazio anche is gòcius dedicati ai Santi Cosma e Damiano, canti devozionali che ne raccontano la vita, il martirio e la testimonianza di fede. Durante la processione, Alessandro Podda, insieme a Matteo Cucca e al figlio Francesco agli organetti, ha accompagnato il cammino con la musica, intrecciandola alle invocazioni del Rosario e ai gòcius. Il sardo è la lingua della preghiera e della memoria, mantenendo vivo il legame tra la comunità e la propria tradizione. (f. me.)

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