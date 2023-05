I Sanna? Fratelli ma non d’Italia 

Fratelli sì, ma non d’Italia. Si tratta di Pietro, consigliere comunale d’opposizione in Comune, e Laura, coordinatrice cittadina del partito della premier Giorgia Meloni. Pietro e Laura, sono fratello (maggiore) e sorella, ma non sono entrambi anche tesserati con Fratelli d’Italia. A specificarlo sono stati proprio i due protagonisti negli ultimi giorni all’interno del dibattito che si è acceso sulla politica cittadina. Un questione politica curiosa quella che, in questi giorni, a margine della nuova maggioranza che si è formata attorno al sindaco Andrea Soddu, si è accesa sull’appartenenza politica del consigliere d’opposizione Pietro Sanna.

Il caso è scoppiato lunedì 8 maggio quando, Pd e Interguppo a margine del consiglio comunale, avevano accusato la maggioranza di aver cambiato assetto ottenendo il numero legale grazie al sostegno in aula dei consiglieri eletti col centrodestra, Viviana Brau (Psd’Az) e Pietro Sanna, indicato come consigliere di Fratelli d’Italia. Ma il giorno stesso, la coordinatrice di Fratelli d’Italia, Laura Sanna, sorella di Pietro, aveva smentito la sua appartenenza a Fdi. Due giorni fa in consiglio Pietro, candidato sindaco col centrodestra, ha ribadito: «Non appartengo a Fratelli d’Italia e non ho nessuna tessera di partito». Insomma fratelli si, ma non d’Italia

RIPRODUZIONE RISERVATA