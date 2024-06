I Sanna e l’impresa sarda nell’800  

Il pregio della narrativa storica è non solo far conoscere ai più ciò che è stato, ma anche colmare i vuoti documentali con la sensibilità autoriale, interpretando l’umano sentire in modo quanto più verosimile possibile. Lo ha fatto la scrittrice sassarese Laura Lanza nel romanzo “Il peso della galena. La storia della famiglia Sanna” (Rossini Editore), in cui racconta le vicende di Giovanni Antonio Sanna, suo illustre concittadino che nel corso dell’800 ha segnato la storia industriale dell’Isola, e dei suoi familiari.

L’opera, che sarà presentata domani pomeriggio nel bar Eleonora di Codrongianos nell’ambito del progetto InCoros, immerge il lettore in una straordinaria saga familiare innestata in un periodo fondamentale della grande Storia: il Risorgimento italiano. Così, mentre Cavour, Mazzini e Garibaldi tessevano la tela che avrebbe portato all’Unità d’Italia, troviamo tra i protagonisti di quegli anni anche Giovanni Antonio Sanna, avversario del primo e amico degli altri due, che per tre legislature sedette come deputato sugli scranni della Camera subalpina.

Imprenditore

Più che per la sua attività politica, comunque rilevante, la figura di Sanna è ricordata per quella imprenditoriale: partito senza denari per Marsiglia nel 1841 in cerca di fortuna, sarà la vivacità commerciale della città francese a suggerirgli possibilità che in Sardegna probabilmente non avrebbe considerato. Eppure fu proprio l’Isola la fucina del suo riscatto, dopo aver ottenuto dal re Carlo Alberto nel 1848 la concessione alla coltivazione in perpetuo della miniera di Montevecchio.

Laura Lanza ripercorre le sorti del protagonista e della sua famiglia concedendo ai lettori il piacere di conoscere la persona oltre all’imprenditore, al politico, al collezionista d’arte, al giornalista, al banchiere che Giovanni Antonio Sanna fu. Tra i grandi e piccoli eventi storici narrati nel romanzo emerge il ritratto di un uomo che ha trovato in sé, nell’arguzia, nell’istinto, nell’intelligenza e nel coraggio la capacità di stracciare le pagine di un destino che sembrava già scritto. Eppure, proprio l’immensa ricchezza generata sarà causa di dolore e solitudine.

Inviso a molti (soprattutto in Sardegna) per le fortune accumulate, espressione della nuova borghesia industriale, Sanna dovette continuamente guardarsi le spalle, mentre gli affari e la politica lo tenevano lontano dalla moglie Mariette e dalle figlie Ignazia, Amelia, Enedina e Zelì, coprotagoniste del romanzo.

Nel contempo, dovette affrontare innumerevoli cause in tribunale legate allo sfruttamento della miniera.

Avidità

Soprattutto in questi due mondi, la famiglia e il lavoro, emergono i grandi temi del romanzo: la lealtà (e la sua assenza), l’amicizia, la voglia di riscatto ma soprattutto l’avidità, che rende “il peso della galena” richiamato nel titolo un fardello insopportabile.Negli interstizi della storia, lasciando al lettore l’interpretazione sociale e morale di questa grande epopea familiare, l’autrice innesta con raffinatezza l’umana imperfezione, che non è solo quella di Sanna ma anche di tutte le persone intorno a lui a partire dai suoi generi, più interessati al potere che ai sentimenti, passando da alcune amicizie trasformatesi in cieco opportunismo in nome della corsa al denaro che avvelena valori e rapporti umani.

Su queste dinamiche risuona il pensiero espresso nell’opera da Giorgio Asproni, figura di rilievo nel romanzo e nella vita del protagonista, testimone dell’ascesa ma anche dell’infelicità dell’amico Giovanni Antonio: «Preferisco mangiare “pane di fava” tutta la vita che dover dipendere da una simile ricchezza», intaccata da trame sotterranee, da promesse disattese, dall’onore che cede il passo alla cattiveria, dall’odio che ammorba soprattutto chi lo cova e da una cupidigia che corrompe gli animi e annulla qualsiasi forma di felicità.

