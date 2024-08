«I Sami e l’eolico, quel filo con i sardi» 

«C’è un filo rosso che corre fra il circolo polare artico e l’isola di Sardegna all’insegna dell’identità e della lotta di resistenza». Lo rivela la giornalista e fotografa Valentina Tamborra, l’autrice de “I nascosti” (Minimum Fax), firmando un prezioso reportage che racconta l’odissea dei Sami, «un popolo di 80mila anime in larga parte nomade, dedito all’allevamento delle renne, che si muove da sempre libero negli immensi paesaggi artici oggi suddivisi tra quattro distinti paesi: Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia».

Guidata dalla curiosità, grazie a quattro anni di lavoro sul campo oltre il circolo polare artico nella regione del Finnmark in Norvegia e una documentazione fotografica preziosa, Tamborra - presenterà il suo libro il 12 settembre al Festival Strangius di Serramanna - rivela il lato oscuro della transizione energetica e della green economy, sbaragliando i pregiudizi sul cambiamento climatico, tracciando un prezioso parallelo con la Sardegna e l’aggressione del territorio, «un tema di cui si parla con grande difficoltà, nonostante i palesi disagi inflitti alle specie animali a rischio».

C’è un lato oscuro nella transizione energetica?

«“I nascosti” non è un libro inchiesta ma una fotografia di una realtà oggettiva che nessuno voleva ascoltare, una storia rimasta senza voce. La storia dei Sami (che in termini dispregiativi sono stati ribattezzati lapponi ovvero pezzenti) è la storia dell’ultimo popolo nativo d’Europa e studiandoli da vicino ho visto con i miei occhi che non sono affatto contro il progresso e non negano il cambiamento climatico, tuttavia, l’aver disseminato il loro territorio di pale eoliche sta causando innegabili disagi, sia alla popolazione sia alla fauna protetta».

A cosa si riferisce?

«Le renne hanno dovuto cambiare i propri millenari percorsi di transumanza proprio per la diffusione delle pale eoliche e ciò ha causato seri danni alla specie perché cambiando le rotte non trovano più cibo e vanno incontro alla morte. Allo stesso modo, l’Aquila Reale è una specie protetta e se un pastore sami le dovesse sparare per proteggere il gregge andrebbe incontro a pene severe, eppure, i molti esemplari che si schiantano sulle pale eoliche sono invisibili, tanto per i media che per i potenti. Credo che la green economy debba essere equa, tenendo conto dei diritti di tutti, tanto delle popolazioni indigene che delle specie animali, altrimenti che senso ha?»

In tal senso, c’è un possibile parallelo con la Sardegna e i previsti impianti eolici sull’isola, tanto sul territorio che off-shore?

«Non ho visto i progetti, sarebbe sbagliato parlarne in modo diffuso ma posso certamente dire che in Sardegna c’è un rischio oggettivo per la salvaguardia dei grifoni. È stato fatto molto e sono stati spesi ingenti fondi per reintrodurre i grifoni sul vostro territorio, per cui prima di attuare la costruzione di parchi eolici bisognerebbe attuare una attenta valutazione globale».

Ci spieghi meglio i rischi della speculazione eolica.

«Non avrebbe senso negare il cambiamento climatico o schierarsi contro la transizione energetica ma dev’essere un processo che non causi ulteriori disagi e devastazione sul territorio».

Da tre anni è al lavoro sull’Isola. Come mai?

«Fra la Sardegna e il popolo Sami ci sono punti in comune, dettati dalla tradizione e dalla ritualità dei costumi. Uniti dall’abuso di stereotipi nei loro confronti, ho vagato proprio come una nomade sull’isola, spostandomi dall’entroterra alla costa, attraversando Cagliari e Alghero, raccogliendo la storia dei grifoni e di un uomo che lavora l’ossidiana. Il mio obiettivo è quello di raccogliere la voce collettiva della Sardegna, senza alcuna pretesa di detenere una verità assoluta ma andando oltre ogni pregiudizio. Spero proprio che ne nascerà un libro».

Valentina Tamborra, per concludere, ma la storia del popolo Sami è una storia di resistenza?

«Assolutamente. È una storia di bellezza e sacrificio che attraversa i secoli, le vicende di un popolo lotta per esistere».

