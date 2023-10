I saluti  di don Meloni dopo 16 anni  

Ha amministrato la parrocchia di San Romualdo per 16 anni e per monsignor Isidoro Meloni è arrivato il momento del commiato dai fedeli bonarcadesi avvenuto nella basilica di Nostra Signora di Bonacatu. Con i suoi parrocchiani monsignor Meloni ha intrecciato una storia di fede indissolubile nel sacrificio, nel perdono, nel consiglio, nel servizio gratuito, nella fatica quotidiana. I bonarcadesi gli hanno tributato il saluto con profonda emozione, facendogli dono di un quadro che raffigura la processione con la statua della Madonna di Bonacatu. «Ringrazio tutti i bonarcadesi che hanno voluto essere presenti al mio congedo, e anche quelli che non hanno potuto partecipare – ha sottolineato monsignor Meloni – È stata una sincera dimostrazione del vostro affetto e stima verso di me. Un commosso grazie ai numerosi giovani per essere stati presenti». E ora la comunità si appresta ad accogliere monsignor Emanuele Lecca, che officerà la sua prima messa in Basilica domenica 22 alle 16.30.

