I saluti del prefetto alla Polizia di Stato 

In attesa di conoscere la data precisa del suo trasferimento da Cagliari, il prefetto Giuseppe Castaldo ha iniziato il giro dei saluti istituzionali. Ieri mattina ha fatto visita al questore Rosanna Lavezzaro, negli uffici di via Amat. Ad accoglierlo anche il vicario Antonio Nicolli, i dirigenti e i funzionari della Questura e delle diverse specialità che prestano servizio nella provincia.

Castaldo ha rivolto parole di apprezzamento al questore per la preziosa collaborazione da parte della Polizia di Stato durante la sua permanenza a Cagliari, in occasione delle più complesse dinamiche che hanno interessato il territorio, in particolare sotto il profilo della gestione dell'ordine pubblico.

Il prefetto potrebbe lasciare il suo attuale incarico a inizio gennaio. Al suo posto, come stabilito dal Consiglio dei Ministri, arriverà (da Taranto, dove svolge le funzioni di prefetta dal 2 ottobre del 2023) Paola Dessì, cagliaritana classe 1959. Castaldo (arrivato in città nell’ottobre 2024) andrà invece a ricoprire il ruolo di commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ed intenzionali violenti. Per la Dessì si tratta di un ritorno: è stata prefetta di Sassari e a Cagliari era stata vice prefetto vicario coordinatore dal 2017 al 2021 e reggente della sede vacante dal 1°giugno al 22 luglio 2018. (m. v.)

