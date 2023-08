I saluti del Consiglio a De Lisa e il benvenuto a Mastrovito 

Il Consiglio comunale di Lanusei saluta il Capitano Giuseppe De Lisa e dà il benvenuto al suo successore. Sarà Marco Mastrovito, 30 anni della provincia di Taranto a raccoglierne l’eredità, anche lui presente in aula.

Al capitano De Lisa, che andrà a Castellammare di Stabia, l’amministrazione ha consegnato una targa in segno di gratitudine per il lavoro instancabile che ha dedicato all’Ogliastra in questi 4 anni di servizio. Il primo cittadino Davide Burchi ha salutato così il comandante De Lisa e ha accolto il suo successore. «Ci fa piacere perché per lui sarà una crescita professionale, lascia un bellissimo ricordo, è un professionista molto serio che ha lavorato per la gente, in mezzo alla gente, sempre un punto di riferimento importante per tutte le amministrazioni. Gli auguriamo di vederlo tornare presto in Ogliastra. Benvenuto al nuovo comandante della compagnia, Mastrovito, sono sicuro che riusciremo a costruire con lui lo stesso rapporto professionale e personale». Per Giuseppe De Lisa si tratta di un «arrivederci perché qui ho trovato qualcosa di piacevole da un punto di vista umano e professionale. Ho cercato di dare sempre il meglio con tutti e sono sicuro che chi verrà dopo di me sarà all’altezza». Il capitano Mastrovito ammette di raccogliere «un’eredità importante – ha aggiunto – e cercherò di fare il massimo, è una promessa al territorio, a Giuseppe e ai suoi collaboratori.

