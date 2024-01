I saldi da venerdì dopo il no al rinvio chiesto dai negozianti 

Altro che rimanenze delle vendite di abbigliamento per la stagione fredda. I saldi, che in Sardegna inizieranno venerdì, serviranno in realtà per raddrizzare un po’ le vendite perse in un’estate che quest’anno si è mangiata una parte considerevole dell’autunno, climaticamente parlando. Anche in certi periodi di novembre si poteva girare vestendo in maniche corte, la corsa all’acquisto dei capi invernali si è trasformata in una camminata al rallentatore e i capi d’abbigliamento sono rimasti esposti e senza compratori.

Il freddo alla fine è arrivato, ma proprio alla fine, e ora ai saldi che iniziano alla vigilia dell’Epifania si vanta un’offerta ben superiore a quelle di tutti gli anni: male per gli affari dei commercianti, ma maggiore vantaggio per i consumatori, peraltro sempre meno interessati al negozio locale e più propensi ad acquistare su internet.

«Più che saldi, è un esame di riparazione», sbuffa Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti: «La componente meteorologica ha un’importanza che condiziona il mercato, allora abbiamo chiesto in accordo con molti commercianti che i saldi fossero spostati a inizio febbraio, ma non ci hanno ascoltati. Anche perché», conclude Bolognese, «c’è la concorrenza dei grandi gruppi che fanno le vendite promozionali: le sanzioni dovrebbero essere proporzionate alla grandezza di chi non rispetta le norme, non uguali per il negozietto e il colosso».

Sul versante di Confcommercio Sud Sardegna, il presidente Alberto Bertolotti parla direttamente di «canna del gas per il commercio di vicinato, visto che il meteo ha deciso di complicare una situazione già difficile. I piccoli commercianti devono affiancare al negozio la vendita multicanale, cioè su internet, per incrementare gli affari. L’auspicio», commenta Bertolotti, «è che la Regione continui ad aiutare artigiani e commercianti, come ha fatto negli ultimi due anni».