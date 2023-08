I saldatori non si trovano? Al via i corsi gratuiti 

I saldatori specializzati non si trovano. Sono merce molto rara sul mercato del lavoro. Spesso arrivano dalla Penisola o perfino dall’estero per lavorare in aziende come Saipem. Ma c’è una buona notizia: sono in partenza i corsi professionali e gratuiti organizzati dall'agenzia per il lavoro Cbs. Sono rivolti a disoccupati e disoccupate, partiranno il 28 agosto e si concluderanno il 20 ottobre. Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per eseguire lavorazioni di assemblaggio di parti metalliche attraverso processi di saldatura, interpretare il disegno tecnico e applicare le diverse tecniche in base ai materiali da utilizzare. «Un’opportunità per chi attualmente non lavora, l'obiettivo è formare figure professionali in base alle richieste dei cantieri nautici, della Saipem o delle ditte esterne. Si sono conclusi recentemente i corsi di addetto alla resinatura nautica e alla saldatura, ma ce ne sono altri in programma», dichiara Giorgio Todde, responsabile delle relazione istituzionali di Samag Holdin logistic, socia dell'agenzia Cbs Lavoro. Per iscriversi, inviare la candidatura a formazione@cbslavoro.it.

