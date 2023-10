I russi contro Putin nel film della Zubova  

“Il trauma del testimone” è il film della regista ed esule russa Taisja Zubova, che martedì alle 18 verrà proiettato nell’Aula Magna del Campus Aresu (via San Giorgio, 12 al primo piano).

Zubova, artista dissidente che con la sua attività opera per la pace e il dialogo fra i popoli, attraverso il suo documentario, guiderà il pubblico in un percorso per capire il trauma di una società civile, in una Russia in stato di guerra. L’invasione dell’Ucraina ha provocato un’ondata di emigrazione e molti russi che si sono espressi contro la guerra si trovano ora in una situazione simile.

Gli stessi protagonisti del film Julja, Kirill, Il’ja, Inna e Alevtina hanno lasciato la loro nazione appena l’invasione è iniziata. La missione della regista è proprio quella di dare voce attraverso le sue opere agli emigranti russi e bielorussi e ai rifugiati ucraini. Per stimolare il discorso libero e aperto, la troupe organizza una serie di incontri e proiezioni, infatti, il film è già stato mostrato in Polonia, Repubblica Ceca, Turchia, Serbia, Armenia, Georgia, Montenegro e anche in diverse città italiane. In città l’incontro è sostenuto e patrocinato dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università di Cagliari in collaborazione con “Memorial Italia” e “Liberi, Oltre le Illusioni”.

Dopo la proiezione del film Taisja Zubova avrà il piacere di dialogare con il pubblico presente. L’ingresso è libero ed aperto a tutti. Inoltre è disponibile per interviste e incontri con istituzioni qualificate sia martedì 10 che mercoledì 11 ottobre. È accompagnata da un’interprete che si occuperà della traduzione dal russo all’italiano.

