I ruderi restano trappole mortali 

Ruderi trappola. Fin troppo accessibili. A Nuoro il rischio di rimanere schiacciati sotto un cumulo di macerie è sempre dietro l'angolo. La tragica vicenda di Patrick Zola di 15 anni e Ythan Romano di 13, uccisi ad aprile, il giorno di Pasquetta, dal crollo di un vecchio edificio in via Dessanay, continua a vivere nei pensieri dei nuoresi ogni qual volta ci si imbatte in ruderi pubblici o privati e mai messi in sicurezza.

A rischio

Un esempio è la “Casa dei giochi” di Preda Istrada, nella periferia della città. Un rione già di per sé abbandonato. Lo stabile, sino a non molto tempo fa, era recintato. Adesso è la presenza di giusto due transenne a delimitare uno spazio che si può scavalcare. Ampiamente accessibile. Nulla impedisce ai ragazzini o ai vandali di entrare e danneggiare i materiali presenti o i vetri - disseminati da ogni lato - o di giocare noncuranti del rischio crollo. Peraltro, una delle pareti è crollata, e così tante altre sono pericolanti, tanto che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero essere le cause di un'ulteriore strage.

Appello a vuoto

L'ex sindaco Andrea Soddu circa un anno fa aveva assegnato il rudere al Servizio di Protezione civile che però lo rifiutò per via dei costi troppo elevati della messa in sicurezza. I residenti del quartiere confidano in un bando pubblico nel più breve tempo possibile affinché associazioni, Chiesa o altre realtà prendano in carico l'edificio e costruiscano un servizio in un'area già sprovvista (a Preda Istrada non sono presenti i servizi base, i residenti si spostano in via Ballero per ogni esigenza).

In balia dei vandali

A proposito di via Ballero, è bersaglio di raid teppistici anche l'ex ufficio di collocamento; non molto lontano si trovano l'ex mulino Guiso Gallisay (chiuso ma con accesso in alcuni tratti ancora possibile) e tante piccole casette di proprietà pubblica e privata ormai ridotte a poco più che calcinacci. Spostandosi in un ampio tour della città anche la pineta di Ugolio ha i suoi scheletri con il rudere proprio dinanzi ai binari. O la casetta di Tanca Manna, nel quartiere del Nuraghe, rudere da oltre trent'anni. Per quest'ultimo era previsto un progetto di recupero con l'obiettivo di trasformarlo in un centro museale nel bel mezzo del parco e da ricollegare all'area archeologica vicina. La proposta era stata inserita nel Piano delle periferie, ad oggi un nulla di fatto.

