I rossoblù verso l’accordo con Palomino  

Il Cagliari lavora ai fianchi il Napoli per portarsi a casa Gaetano, senza perdere di vista le alternative. E intanto cerca di rafforzare gli ormeggi in difesa, dove Nicola ha individuato diverse criticità. Così, aspettando Mina, ecco in rampa di lancio José Luis Palomino, pronto a mettere a disposizione altra esperienza e cattiveria.

Un carico di pazienza

La pedina più importante nel Cagliari di Nicola. Il Napoli spara alto, ma Gaetano, col suo agente, ha cancellato tutte le alternative al ritorno in Sardegna, compreso l’ambizioso Parma. Azzurri e rossoblù, però, cercano di limare le distanze per trovare il punto di contatto. Il ds Manna parte da una valutazione di 10 milioni per la cessione definitiva, il collega cagliaritano Bonato replica con una valutazione di 7 milioni per un prestito con obbligo di riscatto. Distanza notevole, con due punti a favore del Cagliari, intanto la spinta di Gaetano e poi la necessità del Napoli di liberare spazio per eventuali nuovi arrivi richiesti espressamente da Conte. Ecco perché Bonato resta fermo sulla sua posizione e aspetta qualche passo indietro da parte del Napoli. Tenendo però calde le alternative. Intanto Cesare Casadei, poco considerato al Chelsea e che sarebbe ben lieto di tornare in Italia e mettersi in evidenza anche in chiave Nazionale. E poi l’ivoriano Hamed Traoré, che lo scorso anno è passato senza lasciare traccia a Napoli (9 presenze) per poi tornare per fine prestito al Bournemouth, con la particolarità di avere come procuratore Gabriele Giuffrida, che cura, tra gli altri, anche gli interessi di Nicola.

Arrivano i nostri

Se il trequartista è la priorità, il pre campionato ha evidenziato la necessità di rinforzare il “braccetto” di destra, dove Zappa non convince. E così è tornato d’attualità quel Palomino che già un’estate fa era stato a un passo dallo sbarco in Sardegna. Affare saltato solo per un processo per doping fuori tempo massimo (ai primi di settembre), chiuso col proscioglimento del giocatore. Che ora, a 34 anni, da svincolato è pronto a mettersi il rossoblù addosso, dopo sette stagioni nell’Atalanta di Gasperini. Già domani l’argentino potrebbe fare le visite mediche per poi firmare un contratto di un anno con opzione per la seconda stagione. Palomino sarebbe un’opzione per il ruolo fin qui occupato da Zappa o come alternativa a Mina. Il colombiano, scaduta ieri la clausola di uscita a 2 milioni, punta a restare in Sardegna, ma da qui al 31 agosto tutto è ancora possibile. Anche la partenza di uno tra Hatzidiakos e Wieteska.

Punte

A proposito di difesa, ieri il Cagliari ha formalizzato la cessione di Davide Veroli alla Sampdoria con la formula del prestito e diritto di riscatto che diventerebbe obbligo (a 2,5 milioni) in caso di promozione dei blucerchiati. Intanto, in attacco, per ora resta al suo posto Gianluca Lapadula. Sfumata l’ipotesi Pisa, c’è un timido tentativo della Salernitana. La conferma dell’italo-peruviano, naturalmente, chiuderebbe le porte a un nuovo arrivo, con il marocchino Cheddira e il nigeriano Okereke in stand-by.

RIPRODUZIONE RISERVATA