I rossoblù teste di serie 

Sassari. Niente supplementari nei quarti promozione. L’overtime è previsto solo dalla semifinale playoff. La Torres, come testa di serie, ha due risultati su tre nei 180’ (a parità di reti fatte). In caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Final Four le squadre con la migliore differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare di andata e ritorno passerà la squadra meglio piazzata in campionato: quindi la Torres, che ha chiuso al secondo posto.

La vincente fra Torres e Benevento affronterà nelle semifinali la vincente fra Carrarese e Juventus Next Gen, sempre con gare di andata e ritorno, ma con supplementari in caso di parità. La Torres come meglio piazzata giocherà la prima in trasferta e la seconda in casa qualora superi i quarti e sarà così anche in caso di finale (sempre in due gare) grazie al sorteggio.

Nell’altra parte del tabellone si affrontano Catania e Avellino, entrambe del girone C, e Vicenza e Padova, entrambe del girone A. Da ricordare che per quanto riguarda le ammonizioni tutto è stato azzerato nei playoff, quindi tutti i rossoblù sono a zero cartellini gialli.

