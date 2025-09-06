VaiOnline
La curiosità.
07 settembre 2025 alle 00:32

I rossoblù sono i più alti del mondo 

Chi l’avrebbe mai detto: il Cagliari è la squadra più alta del mondo. A scoprirlo è stato il Cies (Centro Internazionali di studi sportivi) che ha preso in considerazione ottocento squadre di cinquanta leghe diverse, scoprendo così che i rossoblù - con una media di 188,6 centimetri – guidano lo speciale ranking mondiale per altezza.

Il Cagliari precede l’Union Berlino. Quattro le rose italiane nelle prime quindici posizioni: oltre a quella rossoblù, ci sono, infatti, quelle di Atalanta, Lecce e Pisa, rispettivamente terza, tredicesima e quindicesima.

Dal campo

Un altro giorno di riposo per i rossoblù che si ritroveranno domani pomeriggio al “Crai Sport Center” per riprendere la preparazione in vista del ritorno del campionato: sabato alle 15 alla Unipol Domus è in programma la partita con il Parma. Si attende il rientro, alla spicciolata, dei sette nazionali, vale a dire gli azzurrini Idrissi e Palestra, il colombiano Mina, lo slovacco Obert, l’angolano Luvumbo, il turco Kiliçsoy e lo zambiano Liteta. Sotto osservazione Pavoletti e Radunovic, che speravano di sfruttare la pausa per rientrare in gruppo, ma i tempi non sembrano ancora maturi. Giusto una gestione dei carichi di lavoro ha impedito, invece, a Folorunsho di essere a Buddusò venerdì. (f.g.)

